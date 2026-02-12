Horario y dónde ver la final de halfpipe de Queralt Castellet en los Juegos Olímpicos de Invierno

Queralt Castellet disputará la final de halfpipe en los Juegos Olímpicos de Invierno, una cita clave del snowboard femenino en la que peleará por las medallas tras superar la ronda clasificatoria en Livigno. La rider española accedió a la final con la séptima mejor puntuación y buscará ampliar su palmarés olímpico en una competición que podrá seguirse en directo por televisión y streaming.

En el Snowpark italiano, la catalana volvió a demostrar regularidad y competitividad en el tubo. A sus 36 años y en sus sextos Juegos Olímpicos, selló su quinta final olímpica consecutiva, un dato que refleja su longevidad en la élite del snowboard internacional. Solo se quedó fuera en su estreno en Turín 2006.

Queralt Castellet, durante el salto de hoy / AP

Castellet reconoció que la ronda clasificatoria no fue sencilla. Salió en el decimoctavo turno, con muchas referencias previas y marcadores exigentes. "Sabía que tenía que dar todo para estar en la final", explicó tras completar sus dos bajadas. En un contexto de altísimo nivel, con la nueva generación japonesa empujando fuerte en el halfpipe, cada detalle marcaba la diferencia.

La estadounidense Chloe Kim, doble campeona olímpica, dejó el listón muy alto desde el inicio con un 90,25 en su primera ronda. Nadie superó esa puntuación. Ese registro recuerda al 90 que permitió a Castellet colgarse la plata en Pekín 2022, aunque la propia rider española advierte de la evolución constante del circuito: "Hace unos años podías estar tranquila con un 75, hoy no. Hasta que no tienes un 80 no te puedes relajar porque te puedes quedar fuera. Hay muchísimo nivel".

Queralt abrió su participación con un 78,75, que la situaba provisionalmente octava. Lejos de conformarse, aumentó la amplitud y la limpieza de sus trucos en la segunda bajada, mejoró su ejecución y elevó la nota hasta los 81 puntos, suficientes para cerrar la clasificación en séptima posición.

Queralt Castellet celebra su actuación en los Juegos Olímpicos de invierno / AP

Será, además, la única europea presente en la final, en una nómina dominada por estadounidenses, japonesas, chinas y coreanas.

Dónde ver la final de Queralt Castellet por TV y online

La final femenina de halfpipe de los Juegos Olímpicos de Invierno, con Queralt Castellet, se disputará a partir de las 19.30 horas (CET).

En España, el evento podrá verse en directo a través de RTVE, en concreto en Teledeporte. También se puede seguir online en RTVE Play, además de la cobertura completa en Eurosport y su plataforma de streaming.