JUEGOS OLÍMPICOS MILAN CORTINA 2026
Horario y dónde ver a Oriol Cardona y Ana Alonso en el relevo mixto de skimo en los Juegos Olímpicos de Invierno
El esquí de montaña ya le ha dado dos medallas en estos Juegos de Milán Cortina con el oro de Oriol Cardona y el bronce de Ana Alonso en sprint
Oriol Cardona y Ana Alonso buscarán lograr la tercera medalla para España hoy en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026 en la prueba de relevo mixto de esquí de montaña.
El pasado jueves, en Bormio, el skimo ya le dio dos grandes alegrías a la delegación española con el oro de Cardona y el bronce Alonso en una jornada histórica. Ambos demostraron estar en lo más top de su deporte en la modalidad de sprint y, ahora, se unen para la prueba por parejas.
El gran rival a batir por el oro serán los franceses con la pareja formada por Emily Harrop (actual número uno del ranking mundial) y Thibault Anselmet. La gala logró la plata, mientras que su compañero se hizo con el bronce. Así que, tanto España como Francia, parten como candidatos al metal más preciado este sábado.
¿Cómo es la carrera de relevo mixto de skimo en los JJOO?
El relevo mixto consiste en dos ascensos más un tramo a pie con los esquís sujetos a la mochila para cada ascenso y dos descensos.
¿A qué hora es la final de skimo con Cardona y Alonso?
Hoy, la prueba de relevo mixto de skimo con Ana Alonso y Oriol Cardona como dupla española se disputará a partir de las 13:30 horas (CET).
Dónde ver los Juegos Olímpicos de invierno por TV y online
En España, el evento podrá verse en directo a través de RTVE, en concreto, en en el canal Teledeporte. También se puede seguir online en RTVE Play, además de la cobertura completa en Eurosport y su plataforma de streaming.
Desde SPORT, te contamos en directo esta final del relevo mixto de skimo con Cardona y Alonso, además del resumen de su actuación y sus declaraciones.
