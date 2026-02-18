Horario y dónde ver por TV el skimo en los Juegos Olímpicos de Invierno con Oriol Cardona y Ana Alonso

Oriol Cardona, Ana Alonso, Ot Ferrer y María Costa debutan hoy jueves 19 de febrero en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026 en la prueba de esquí de montaña. El skimo por fin ha llegado a una cita olímpica y lo hace con acento español.

En Milán Cortina 2026, la disciplina debuta en el calendario olímpico y sitúa a los dos españoles como favoritos a estar en el podio, tanto en sus pruebas individuales como en el relevo mixto.

La sede es Bormio (Stelvio Ski Centre) y el programa es muy intenso. Un día se disputan los sprints (masculino y femenino) con series, semifinales y final y otro día se disputa, directamente, la final del relevo mixto.

Calendario del skimo en los Juegos Olímpicos

19/02 – 09:50 Sprint femenino (series)

19/02 – 10:30 Sprint masculino (series)

19/02 – 12:55 Sprint femenino (semifinales)

19/02 – 13:25 Sprint masculino (semifinales)

19/02 – 13:55 Sprint femenino (final)

19/02 – 14:15 Sprint masculino (final)

21/02 – 13:30 Relevo mixto (final)

¿Cómo funciona el skimo en los Juegos?

El esprint dura apenas 2:30–3:00 minutos, con unos 70 metros de desnivel, y se decide por detalles: una transición limpia (quitar/poner pieles, ajustar botas), un porteo sin titubeos, y una bajada donde no hay margen para frenar.

En el relevo mixto, compiten equipos hombre-mujer en una única carrera, con el orden mujer-hombre-mujer-hombre, para alrededor de 30 minutos de esfuerzo total.

Dónde ver los Juegos Olímpicos por TV y online

Hoy, las series de esquí de montaña arrancan con la prueba femenina. Ana Alonso debuta a las 9:50 horas (CET), mientras que Oriol Cardona lo hará a partir de las 10:30 horas (CET).

En España, el evento podrá verse en directo a través de RTVE, en concreto en Teledeporte. También se puede seguir online en RTVE Play, además de la cobertura completa en Eurosport y su plataforma de streaming.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el skimo con Cardona y Alonso con la crónica y el resumen de su actuación.