¡Harán historia en Milano-Cortina 2026! Madre e hijo competirán juntos en el esquí olímpico

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 prometen emoción, espectáculo y grandes historias. Pero pocas tan simbólicas como la que protagonizarán Sarah Schleper y su hijo, Lasser Gaxiola, que competirán simultáneamente en la categoría de esquí alpino, algo nunca visto antes en la historia olímpica.

Todo comenzó el 29 de diciembre de 2011, en las montañas de Lienz (Austria). Aquel día, Schleper, en lo que parecía su despedida del esquí alpino estadounidense, realizó una última bajada que quedaría grabada para siempre: en la recta final se detuvo, tomó en brazos a su hijo de apenas tres años y descendió con él. La imagen dio la vuelta al mundo como un símbolo de la maternidad en el deporte de élite.

Quince años después, aquella fotografía adquiere un nuevo significado. La inauguración de los Juegos será el 6 de febrero de 2026, y madre e hijo volverán a escribir historia en la nieve italiana. Schleper se ha clasificado por séptima vez para unos Juegos, mientras que Lasser, con solo 17 años, logró también la plaza para representar a México.

Un hito doble, porque Schleper nació en Estados Unidos pero adoptó la nacionalidad mexicana tras casarse con un ciudadano del país. Ahora, su regreso olímpico tiene un componente emocional único.

"Las noticias de hoy reflejan años de pasión por mi deporte… entrenando juntos y apoyándonos siempre", escribió Sarah en Instagram, emocionada. "Es un honor y un privilegio representar a México… Viva México. Lasser y yo vamos a los Juegos Olímpicos".

Más allá del logro deportivo, la historia tiene también un componente humano. En una reciente entrevista, Schleper recordó aquel día en Austria como un punto de partida: "Para mí, que compitamos juntos en estos Juegos es como cerrar el círculo".

La esquiadora también confesó que su hijo siente presión: "Lasser tiene miedo de representar a México porque me ve a mí y cree que no tiene el mismo nivel… pero yo creo que esta oportunidad le va a llenar de confianza".

Milano-Cortina 2026 será, por tanto, el escenario de un momento irrepetible: una madre olímpica veterana y un hijo adolescente compartiendo el mismo sueño, la misma bandera y la misma pista.

En unos Juegos donde siempre se buscan nuevas gestas, la historia de Sarah Schleper y Lasser Gaxiola ya es una de las más emotivas antes incluso de que empiece la competición.