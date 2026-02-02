Guía con todo lo que hay que saber de los deportes de Invierno antes de Milán-Cortina 2026

Los Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026 se disputan del 6 al 22 de febrero (con competición ya desde el 4) volverá a ser ese escaparate donde conviven la resistencia, la precisión y el espectáculo, a veces en la misma prueba.

Y para no perderse en el menú, aquí va la guía por disciplinas con lo que importa: qué es, quién manda históricamente y quién llega como campeón vigente.

BIATLÓN (11 OROS EN JUEGO)

Noruega es la más laureada con 22 oros por los 20 de Alemania (más tres de la RDA y uno de la RFA) y los 12 de Francia, si bien Rusia tiene 10 y la Unión Soviética sumó nueve; y Aleania tiene 12, el equipo unificado alemán dos y la RFA, tres.

-Sprint (M y F): Es el deporte más complicado de entender y, a la vez, el más apasionante por la combinación del esquí de fondo o esquí nórdico con el disparo a un blanco con la carabina. Ello implica que en cada competición el abanico de aspirantes a medalla sea mucho más amplio que en cualquier otra.

El sprint combina tres vueltas a un circuito con dos zonas de cinco disparos (la primera tumbado y la segunda de pie), con una vuelta a un minicircuito como penalización por cada error. Los vigentes campeones son los noruegos Johannes Thingnes Boe y Marte Olsbu Roiseland.

-Persecución (M y F): Es la única prueba del calendario que se basa en resultados anteriores, ya que los deportistas van saliendo con su tiempo de llegada en el sprint. La prueba consta de cinco vueltas y cuatro zonas de disparo con la obligación de alcanzar cinco objetivos en cada una y con una minivuelta de penalización por cada fallo. Defienden título el galo Quentin Fillon Maillet y la noruega Olsbu.

-Prueba individual (M y F): Es la prueba más cruel de todas y consta de cinco vueltas y cuatro zonas de disparo con cinco blancos en cada una de ellas (tumbado, de pie, tumbado y de pie). En este caso no hay vueltas de penalización y cada error con la carabina se castiga con un minuto extra de tiempo. Hace cuatro años reinaron Fillon Maillet y la alemana Denise Herrmann.

-Salida en masa (M y F): Los 30 primeros del ranking de la Copa del Mundo con una serie de condicionantes por las pruebas previas en Milano Cortina 2026 salen a la misma vez en una prueba con cinco vueltas y cuatro zonas de disparo con cinco blancos (tumbado, tumbado, de pie y de pie). A cada error en el disparo, una minivuelta de penalización. En Pekín vencieron Thingnes Boe y la gala Justine Braisaz-Bouchet.

-Relevos (M, F y MIXTO): Se realizan cuatro postas con dos zonas de disparo en cada una (tumbado, de pie) con un sistema difícil de explicar. Cada relevista tendrá hasta tres disparos extra en cada parada, si bien para ello tiene que ir introduciendo manualmente cada bala en la carabina; si hay más errores, tendrá que dar una minivuelta por cada uno de ellos con un máximo de cinco. Para entregar el testigo a su compañero ya en movimiento, el biatleta tendrá que tocarlo. Noruega ganó el oro masculino y Suecia, el femenino. En el relevo mixto el orden es mujer-mujer-hombre-hombre (Noruega defiende el título).

BOBSLEIGH (4)

Alemania suma 16 oros olímpicos (más cinco de Alemania Democrática y uno de la también extinta Alemania Federal), seguida de Suiza con 10 y Estados Unidos con ocho.

Nacido a finales del siglo XIX, el bobsleigh es una de las tres disciplinas de descenso de trineos sobre hielo de los Juegos Olímpicos de Invierno. Los deportistas realizan cuatro bajadas por la misma pista y el resultado es el sumatorio de los tiempos. De inicio, los participantes empujan el vehículo unos metros hasta que adquiere velocidad para introducirse en él posteriormente e ir gestionando las curvas, limitando al máximo los toques con la pared que restan velocidad.

Alemania copó el podio en doble (masculino) en 2022 y el dúo formado por Francesco Friedrich y Thorsten Margis conquistó el oro tras compartirlo en 2018 con los canadienses Justin Kripps y Alexander Kopacz. En doble femenino defienden título las alemanas Laura Nolte y Deborah Levi, en individual femenino (monobob) se impuso la estadounidense Kaillie Humphries y no se disputará el cuádruple masculino.

COMBINADA NÓRDICA (3)

Esta prueba con dos eventos debutó como olímpica en Chamonix 1924 con un evento y en Salt Lake City evolucionó ya hasta los tres actuales. La mecánica de la competición es sencilla, combinando el esquí nórdico (esquí de fondo) con los saltos de esquí. Los deportistas realizan un salto desde el trampolín normal y, mediante el llamado 'método Gundersen', se realiza una clasificación en base a la cual salen después en los 10 km de esquí de fondo. Es el único deporte sin participación femenina.

El noruego Jorgen Graabak se colgó el oro individual en trampolín largo/10 km (salió 127 segundos después del líder tras el salto), el alemán Vinzenz Geiger reinó en trampolín normal/10 km aun saliendo a esquiar 86 segundos después y Noruega se impuso por equipos (trampolín largo/5km) con Espen Bjornstad, Espen Andersen, Jens Luras Oftebro más el oro individual Graabak.

CURLING (3)

Canadá domina el palmarés olímpico con seis oros, Suecia tiene cuatro y Gran Bretaña, tres.

Es uno de los deportes más desconocidos y al mismo tiempo más emocionantes de los deportes de invierno. Capaz de llenar estadios en muchos países, el terreno de juego es un largo pasillo helado con una gran diana al final que marca los resultados. Los jugadores van deslizando una piedra con el objetivo de que se detenga lo más cerca posible del centro de la diana, mientras los compañeros van alisando la superficie en función de dónde quieren que se pare.

Gana el equipo que acaba más cerca del punto central, con tantos puntos como piedras tenga mejor situadas que la mejor del rival.

En Pekín'22, Suecia logró el oro masculino (Niklas Edin, Oskar Eriksson, Rasmus Wrana, Christoffer Sundgren y Daniel Magnusson), Gran Bretaña el femenino (Eve Muirhead, Vicky Wright, Jennifer Dodds, Hailey Duff y Mili Smith) e Italia el mixto con Stefania Constantini y Amos Mosaner.

ESQUÍ ACROBÁTICO (12)

Desde que debutó como deporte de exhibición en Calgary'88 con seis oros en juego hasta los 12 actuales, Canadá es el país más laureado con 12 oros, seguido por Canadá con 11 y por Suiza con seis.

También llamado esquí estilo libre o 'freestyle', es una prueba en la que los esquiadores deben realizar saltos y trucos con dos especialidades muy diferenciadas: los saltos aéreos o 'aerial' y los baches o 'mogul'.

-Baches (Moguls): Descenso por una pista llena de montículos de nieve con dos saltos intermedios. Se juzga la velocidad, los giros técnicos y las acrobacias, con el sueco Walter Wallberg y la australiana Jakara Anthony como actuales campeones.

-Aéreos (Aerials): Acrobacias aéreas individuales o por equipos, donde los esquiadores saltan desde rampas y realizan giros y volteretas complejas, aterrizando en una pendiente pronunciada. En Pekín'22 ganaron el chino Qi Guangpu y la china Xu Mengtao.

-Esquí Slopestyle: Al igual que en snowboard, es un recorrido con múltiples obstáculos (barandillas, cajones y saltos) donde se evalúa la creatividad y la ejecución de los trucos en el que reinaron el estadounidense Alex Hall y la suiza Mathilde Gremaud hace cuatro años.

-Esquí Halfpipe: Similar al snowboard halfpipe, los esquiadores realizan trucos dentro de un canal de nieve en forma de 'U' gigante, buscando la máxima altura y la mayor dificultad técnica. En los pasados Juegos se colgaron el oro el australiano Nico Porteous y la china Eileen Gu.

-Big Air: Similar al de snowboard, aquí se compite con esquís y bastones, con el objetivo de lograr un único salto lo más alto y espectacular posible en el que haya cuantas más piruetas mejor. En Pekín'22 vencieron el noruego Birk Ruud y la bicampeona china Eileen Gu.

-Ski Cross: Sería la versión con esquís del snowboard cross con la tabla y aquí compiten cuatro esquiadores a la vez en formato eliminatoria, con la clasificación para los dos primeros de cada una de ellas. Defienden título el suizo Ryan Regez y la sueca Sandra Naslund.

ESQUÍ ALPINO (10 oros)

Austria lidera el medallero general con 40 oros, seguida por Suiza con 27 y Estados Unidos con 17 (Alemania tiene 12, la RDA tres y el equipo unificado alemán, dos).

Es uno de los deportes más seguidos y espectaculares de los Juegos Olímpicos de Invierno, siempre con el recuerdo del histórico oro del fallecido madrileño Paquito Fernández Ochoa en el slalom de Sapporo'72 y el bronce de su hermana Blanca (también difunta) en Albertville en 1992.

-Descenso (M y F): Es la más rápida y la más peligrosa de las disciplinas, con velocidades que superan los 100 km/h y saltos de decenas de metros. Se realiza con una sola bajada y hace cuatro años se impusieron los suizos Beat Feuz y Corinne Suter.

-Supergigante (M y F): Al igual que el descanso, los esquiadores tan solo realizan una bajada y la velocidad es menor al ser más exigente el paso de las banderas (es más descenso que slalom, por así decirlo). Defienden título el austríaco Matthias Mayer y la suiza Lara Gut-Behrami.

-Slalom gigante (M y F): Es una disciplina muy exigente, ya que las banderas están muy juntas y hay continuos giros a mucha velocidad. Se realizan dos bajadas y la segunda se hace de manera inversa a la clasificación de la primera. En Pekín'22 fueron oro el suizo Marco Odermatt y la sueca Sara Hector.

-Slalom (M y F): Es una de las pruebas reinas de los Juegos de Invierno, de la Copa del Mundo y de los Mundiales. Las banderas están extremadamente juntas y obligan a dominar a la perfección la velocidad y la habilidad. La concentración debe ser máxima en todo momento y es la prueba con más abandonos y más salidas de pista. El galo Clément Noël y la eslovaca Petra Vlhova fueron los mejores hace cuatro años.

-Combinada por equipos (M y F): Consiste en un descenso y una sola bajada en el slalom, tras las cuales se suman los tiempos. En la capital de China se impusieron el austríaco Johannes Strolz y la suiza Michelle Gisin.

ESQUÍ DE FONDO (12)

Noruega es la gran dominadora con 52 oros, seguida de Suecia con 32 y de la Unión Soviética con 25 (más 14 de Rusia, cuatro del Comité Olímpico Ruso y tres del Equipo Unificado o CEI).

Llamado también esquí nórdico (propio de llanuras nevadas como las noruegas) en oposición al esquí alpino (toma su nombre de los Alpes), es la segunda disciplina que más oros pondrá en juego en Cortina - Milano 2026 (12 al igual que el esquí acrobático y dos menos que los 14 del patinaje de velocidad).

Antes de abordar las pruebas, un importante apunte técnico para distinguir entre las dos modalidades. El estilo clásico utiliza técnicas de paso alternativo en carriles marcados con esquís más largos, mientras que el estilo libre se asemeja al patinaje, con esquís más cortos y sin carriles marcados.

Los hombres verán reducidos 5.000 metros la distancia para unificar ambas categorías en los 10 km estilo clásico tras las victorias del finlandés Iivo Niskanen (15 km) y la Therese Johaug en Pekín'22. El 'skiatlón' tendrá 20 km (10 km clásico y 10 km libre) tras las victorias de la noruega Johaug (15 km) y del ruso Aleksandr Bolchunov (30 km), quien no podrá defender el título por la tiranía del Comité Olímpico Internacional y de la Federación Internacional.

En la salida en masa, las mujeres ven aumentada su distancia en 30 km para disputar los 50 en estilo libre tras las victorias del ruso Bolshunov y la noruega Johaug (30 km) hace dos años. También se unifica el relevo (4x7,5 km), en el que se impusieron en tierras chinas Rusia en hombres (Aleksey Chervotkin, Bolshunov, Denis Spitsov y Sergey Ustiugov) y en mujeres (Yuliya Stupak, Natalya Nepryayeva, Tatiana Sorina y Veronika Stepanova).

El otro apartado son las pruebas de esprint, consistentes en una vuelta a un circuito de entre 1.400 y 1.800 metros en eliminatorias hasta la final, en la que compiten seis esquiadores. En Pekín, los oros en el sprint en estilo libre fueron para el noruego Johannes Klaebo y para la sueca Jonna Sundling, mientras que en el relevo cada esquiador realiza tres postas; en Pekín ganaron Noruega en hombres (Erik Valnes y Klaebo) y Alemania en mujeres (Katharina Hennig y Victoria Carl).

SKIMO (3)

El esquí de montaña o 'skimo' debutará como deporte olímpico en estos Juegos de Invierno de Milano - Cortina 2026 con un relevo mixto y una prueba individual de sprint en categoría masculina y femenina, sin duda un gran triunfo de la Federación Internacional de Esquí de Montaña (ISMF) que en España está representada por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME).

El circuito consistirá en un ascenso con esquís y pieles de foca que dará paso a un tramo a pie en el que los competidores se quitarán los esquís y los cargarán en la mochila para subir caminando, en un ascenso en el que volverán a calzarse los esquís en la parte final y un descenso en el que se quitarán las pieles, se fijarán y bajarán en slalom hasta la meta. El recorrido rondará los 3,5 km con un desnivel total de unos 70 metros.

En cuanto al relevo, dos hombres y dos mujeres formarán un equipo en el que la fémina cubrirá una vuelta de en torno a 140 metros de desnivel y darán el testigo mediante un toque corporal hasta que el participante masculino cruce la meta en la cuarta posta.

HOCKEY HIELO (2)

Canadá tiene al hockey hielo como primer deporte nacional y suma nueve oros por los siete de la Unión Soviética (más uno del Comité Olímpico Ruso y otro como 'Atletas Olímpicos de Rusia' por el 'politiqueo' del COI) y dos de Estados Unidos... que ha perdido ocho finales.

Otro de los deportes reyes en los Juegos Olímpicos de Invierno, aunque en muchas ocasiones la competición se ha visto afectada por la negativa de la Liga Nacional de Hockey Hielo (NHL) norteamericana a la hora de ceder a sus jugadores. De todas formas, donde más ausencias hay es siempre en los Campeonatos del Mundo que organiza cada año la Federación Internacional (IIHF).

El hockey hielo lo juegan equipos con cuatro jugadores de pista y un arquero que suele retirarse en la recta final de los partidos igualados para que el que va perdiendo ataque con cinco, dejando la portería vacía. Los jugadores se dividen en líneas con el objetivo de que actúen juntos la mayor parte del tiempo posible y la exigencia es de tal calibre que los jugadores apenas aguantan 40 segundos sobre la pista antes de irse al banquillo. Los cambios son continuos y se disputan con el puck en juego. Hay tres períodos de 20 minutos y dos minidescansos en cada uno de ellos en torno al 7' y al 13'.

Es un deporte difícil de seguir por la velocidad y el tamaño reducido del puck, aunque con pocas reglas. La primera es que la pastilla no se puede despejar desde la zona propia más allá de la línea de prolongación de la portería rival (despeje prohibido o icing) y la pastilla debe ser siempre la primera en superar la línea ofensiva para no incurrir en fuera de juego. Ningún equipo pone jamás el puck en juego y siempre se empieza con un face-off (el árbitro lanza la pastilla al suelo y dos jugadores pelean por ella). Y las infracciones se sancionan con exclusiones de dos minutos (el jugador se recupera si hay gol), aunque en el caso de infracciones mayores los jugadores pueden estar cuatro minutos fuera e incluso no recuperarse con gol). En caso de peleas importantes, los árbitros suelen imponer una exclusión tipo de dos minutos más 20 para él, pero no para el equipo.

Finlandia logró su primer oro masculino gracias a su victoria ante el equipo del Comité Olímpico Ruso en la final por 2-1 con un gol de Hannes Bjorninen en el 41' y Canadá reinó por quinta vez al vencer en la final a Estados Unidos por 3-2 con dos tantos de la delantera Marie-Philip Poulin-Nadeau.

LUGE (5)

Alemania es la clara dominadora con 22 oros (más 13 de la RDA, dos del equipo unificado alemán y uno de la RFA), Italia tiene seis y Austria, dos.

'Hermano' del bobsleigh y del skeleton, una o dos personas se deslizan boca arriba con la espalda en el trineo y realizan cuatro bajadas de manera inversa a los tiempos que van acumulando. Debutó como disciplina olímpica en Innsbruck 1964 y en los Juegos de Sochi 2014 vio la luz la prueba mixta.

El alemán Johannes Ludwig reinó en la prueba individual masculina y su compatriota Natalie Geisenberger lo hizo en la femenina, mientras que Tobias Wendl y Tobias Arlt dieron el oro a los teutones en dobles masculinos, modalidad en la que debutarán las mujeres en Milano-Cortina.

Para la prueba por equipos se suman los resultados de las cuatro pruebas con un componente igualitario entre hombres y mujeres como gran novedad, ya que en 2022 se tenían en cuenta las tres pruebas masculinas y la única femenina del calendario.

PATINAJE ARTÍSTICO (5)

Es uno de los deportes considerados “reyes” de los Juegos de Invierno con un papel similar al de la gimnasia deportiva en los Juegos de Verano, con llenos a reventar y entradas agotadas pese a que suelen ser de las más caras. España sabe lo que es subir al podio gracias al histórico bronce del madrileño Javier Fernández en la prueba individual en Pyeongchang 2018.

Se disputará en el Milano Ice Skating Arena y la puntuación final de cada patinador surge de la suma de dos grandes apartados técnicos y artísticos. La Puntuación Total del Segmento se obtiene en base a una fórmula con una sumatoria de la clasificación de elementos técnicos y la puntuación de componentes del programa, restando las hipotéticas deducciones. Para seguirlo por televisión, se parte de una puntuación y los errores durante la rutina van bajando esa puntuación base.

En 2022, el estadounidense Nathan Chen y la rusa Anna Shcherbakova (compitiendo por el Comité Olímpico Ruso) reinaron en la prueba individual, los chinos Sui Wenjing y Han Cong vencieron en parejas y los galos Gabriella Papadakis y Guillaume Cizeron en danza. Estados Unidos venció por equipo tras la cacicada con la quinceañera rusa Kamila Valieva tras la victoria rusa (fueron relegados al bronce).

PATINAJE DE VELOCIDAD (14)

A imagen y semejanza del fútbol en la época de Johan Cruyff, Países Bajos cuenta con su propia “máquina orange” en un deporte que domina y en el que ha logrado 48 oros olímpicos (y 133 medallas), por los 30 de Estados Unidos y los 28 de Noruega.

La pista tiene una longitud de 400 metros y compiten dos deportistas a la vez, saliendo desde zonas opuestas y van cambiando en cada vuelta del carril interior al exterior. Veamos quiénes son los vigentes campeones olímpicos.

La medalla de oro en 500 metros fue para el chino Gao Tingyu y la estadounidense Erin Jackson; en 1.000 ganaron el neerlandés Thomas Krol y la japonesa Miho Takagi; en 1.500 el neerlandés Kjeld Nuis y la hexacampeona olímpica neerlandesa Ireen Wüst; en 5.000 el sueco Nils van der Poel y la neerlandesa Irene Schouten, en la salida en masa el belga Bart Swings y Schouten, quien también ganó en 3.000 con Van der Poel también reinando en 10.000. Por último, Noruega se llevó la persecución masculina por equipos (Hallgeir Engebraten, Peder Kongshaug y Sverre Lunde Pedersen) y Canadá, la femenina con Ivanie Blondin, Valérie Maltais e Isabelle Weidemann.

PATINAJE DE VELOCIDAD SOBRE PISTA CORTA (9)

Corea del Sur impone su ley con 26 oros, seguida por China con 12 y por Estados Unidos con 10 en la única disciplina claramente “asiática” de los Juegos de Invierno.

Es una de las disciplinas más intensas, emocionantes y peligrosas del deporte mundial, ya sea invernal o veraniego. Seis deportistas compiten sobre un óvalo de tan solo 111,2 metros y ello los obliga a adoptar posiciones inverosímiles y a adelantamientos propios de MotoGP que provocan múltiples caídas y, en muchos casos, lesiones importantes.

Hombres y mujeres compiten en 500 metros con el húngaro Shaoang Liu y la italiana Arianna Fontana como vigentes campeones, en 1.000 metros (el chino Ren Ziwei y la neerlandesa Suzanne Schulting) y 1.500 metros (el surcoreano Hwang Dae-heon y su compatriota Choi Min-jeong).

Canadá defenderá el título en el relevo masculino de 5.000 metros (Charles Hamelin, Steven Dubois, Jordan Pierre-Gilles, Pascal Dion y Maxime Laoun), Países Bajos el femenino en 3.000 metros (Schulting, Selma Poutsma, Xandra Velzeboer y Yara van Kerkhof). El mixto de 2.000 metros tuvo como ganadores en Pekín a los chinos Qu Chunyu, Fan Kexin, Wu Dajing, Ren Ziwei y Zhang Yuting.

SALTOS DE ESQUÍ (6)

Noruega es el país más laureado con 36 oros, seguida por los 22 de una Finlandia en horas muy bajas que echa de menos a los Matti Nykaenen y Janne Ahonen) y Austria es el tercero de este listado con siete títulos, por los seis de Alemania (más dos de la RDA y uno del equipo unificado).

Es una de las disciplinas más espectaculares en los Juegos de Invierno y es algo que puedo corroborar en primera persona. Ver cómo el deportista sale despedido del final de la rampa y vuela como un pájaro gigantesco en el infinito hasta que intenta caer a la nieve en la posición Telemark para conseguir más puntos (una pierna adelantada) es difícil de explicar con palabras. Puntúan la distancia y el estilo de manera conjunta.

En las pruebas individuales hay dos mangas y en la segunda saltan de manera inversa a la clasificación. En Pekín'22 vencieron el japonés Ryoyu Kobayashi y la eslovena en el Trampolín Normal y el noruego Marius Lindvik lo hizo en el largo, prueba en la que debutarán las mujeres Milano-Cortina. En el mixto defienden título los eslovenos (Nika Križnar, Timi Zajc, Urša Bogataj y el “jefe” Peter Prevc) y la prueba masculina por equipos en la que venció Austria (Stefan Kraft, Daniel Huber, Jan Hörl y el “cuarentón” Manuel Fettner) se convierte en “Super Equipos” con tan solo dos integrantes en lugar de cuatro.

SKELETON (3)

Estados Unidos tiene tres oros, cuatro platas y un bronce, por los tres oros, una plata y cinco bronces de Gran Bretaña. El tercer país es Alemania con dos oros, los mismos que Canadá.

Es la última disciplina que apareció en los deportes de “sliding” (deslizamiento) sobre hielo y la más criticada por los enormes riesgos que puede conllevar el más mínimo descuido al viajar los deportistas boca abajo sobre la superficie deslizante a velocidades que llegan a rozar los 150 kilómetros por hora. Por ese motivo, la ISFB (Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton) ha trabajado mucho y bien para mejorar la seguridad y limitar el peligro.

Tras fugaces apariciones en St. Moritz en 1928 y en 1948, es olímpico ininterrumpidamente desde Salt Lake City 2022. Los alemanes Christopher Grotheer y Hannah Neise defienden los títulos individuales masculino y femenino, mientras que debutará la competición por equipos mixtos con dos bajadas de cada componente del equipo y el sumatorio de tiempos como sistema para determinar los puestos; evidentemente, Alemania es la gran favorita.

SNOWBOARD (11)

Estados Unidos manda con claridad con 17 oros, Suiza cuenta con ocho y Canadá ha logrado cinco, los mismos que Austria.

Es uno de los deportes más jóvenes de los Juegos Olímpicos, desde que debutó en Nagano 1998 por la presión ejercida por Estados Unidos, sabedora de que sería una fuente inagotable de medallas. Es el único deporte que ha recibido el “plácet” del COI sin una sola competición previa con medallas.

Por otra parte, es el que más medallas ha dado a la delegación española, gracias a la plata de la sabadellense Queralt Castellet en halfpipe en Pekín'22 y al bronce del ceutí Regino Hernández en snowboardcross en Pyeongchang 2018.

-Eslalon Gigante Paralelo (PGS) (M y F): Es la única disciplina de snowboard alpino del programa y presenta un duelo de velocidad y precisión por partes iguales. Compiten dos deportistas a la vez en pistas idénticas (una roja y otra azul) y los 16 primeros pasan a las eliminatorias. A partir de ahí se van eliminando en octavos, cuartos, semifinales y final. Los vigentes campeones son el austríaco Benjamin Karl y la checa Ester Ledecka.

-Snowboard Cross (SBX) (M y F): Es la disciplina más visual, dinámica y emocionante, ya que combina la velocidad con la competición directa y el contacto físico en un terreno sinuoso con peraltes, baches y saltos continuos. Los deportistas compiten en series de cuatro y los dos primeros pasan ronda hasta la final, en la que tan solo el último se queda sin medalla. El austríaco Alessandro Hämmerle y la estadounidense Lindsey Jacobellis ganaron el oro en Pekín'22.

-Halfpipe (M y F): Aquí se trata de acrobacias puras y duras en una disciplina de estilo libre que recuerda al patinaje artístico, a los saltos de trampolín o al suelo en gimnasia deportiva al ser los jueces los que valoran la dificultad y la ejecución. Se compite en un canal de nieve en forma de 'U' invertida y en Milano - Cortina se utilizará el 'SuperPipe', de casi siete metros de altura. Los vigentes campeones son el nipón Ayumu Hirano y la estadounidense Chloe Kim.

-Slopestyle (M y F): Consiste en una especie de parque de atracciones lleno de obstáculos que el rider debe navegar con estilo, como si de una gimkana se tratase. Los 'riders' descienden por una pista llena de obstáculos urbanos y saltos que son puntuados por los jueces. Al igual que en el halfpipe, la velocidad no se tiene en cuenta, salvo que sea parte de la ejecución. En Pekín'22 ganaron el canadiense Max Parrot y la neozelandesa Zoi Sadowski-Synnott

-Big Air (M y F): Es a la vez la disciplina más extrema y más fácil de entender para el público, lo que explica que sea una de las que más expectación despierta. Consiste en una única rampa de grandes dimensiones por la que el rider baja para saltar (a veces hasta 30 metros) y realizar todo tipo de piruetas en el aire hasta tratar de aterrizar con el máximo estilo posible. La puntuación se basa en la cuádruple D (dificultad, difusión, dirección y derrizaje). Los últimos campeones fueron el chino Su Yiming y la austríaca Anna Gasser.

-Snowboard Cross mixto por equipos (X): Debutó en la pasada edición con victoria para Estados Unidos (Nick Baumgartner y Lindsey Jacobellis) y consiste en una carrera de snowboard que realiza el hombre con cuatro riders a la vez y su tiempo de llegada marca la ventaja o la desventaja con la que la mujer afrontará la carrera final, saliendo de manera escalonada.

Habrá 20 atletas españoles en Milán - Cortina

En clave española, Milán-Cortina llega con una foto potente: 20 deportistas y dos abanderados que resumen hielo y nieve, Olivia Smart y Quim Salarich.

Y un dato para enmarcar: España tiene cinco medallas en la historia de los Juegos de Invierno: oro de Paquito Fernández Ochoa (Sapporo 1972), bronce de Blanca Fernández Ochoa (Albertville 1992), dos bronces en PyeongChang 2018 (Regino Hernández y Javier Fernández) y la plata de Queralt Castellet (Pekín 2022).