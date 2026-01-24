Guerra abierta antes de los Juegos Olímpicos: graves acusaciones, vetos y una serie de Netflix en una de las mejores parejas de la historia de Francia

Para los aficionados al patinaje artístico, Gabriella Papadakis y Guillaume Cizeron son sinónimo de éxito. La pareja francesa reinó durante varios años en la categoría de Danza y alcanzó incluso la medalla de oro en los Juegos de Invierno de Pekín 2022 con récord de puntos en la danza rítmica sobre las notas de 'Élégie', un clásico del compositor francés Gabriel Fauré.

Culminaban así años de esfuerzo, el premio a 20 años de carrera y un camino conjunto que empezó cuando ambos eran apenas unos niños de 9 años. Se resarcían también del varapalo de los Juegos de 2018, cuando un problema en el vestuario de Papadakis antes de la prueba les condenó al segundo puesto.

En ese 2022 subían al Olimpo de los patinadores, tomando el relevo de las grandes parejas frances como Marina Anissina y Wendal Peizerat Sarah Abitbol y Stéphane Bernadis. Era la calma antes de la tempesta que se avecinaba en una de las duplas más carismáticas del patinaje internacional.

Apenas cuatro años después, el icónico dúo ha pasado a ser tan solo un recuerdo en una especie de divorcio mal llevado, con ambos protagonistas en pie de guerra. Una historia que ha supuesto un auténtico terremoto en el país y que ha tenido como detonador la publicación del libro "Pour ne pas disparaître" (Para evitar desaparecer) escrito por Papadakis.

Gabriella Papadakis y Guillaume Cizeron / HOW HWEE YOUNG / EFE

Una obra en la que, además de cuestionar todo el sistema del patinaje artístico, acusa a su excompañero de "controlador, exigente y crítico". Llega incluso a afirmar que no quería patinar con él sin presencia de un entrenador y que incluso le llegóa tener miedo. "Creo que después de pasar años atrapada entre mi madre (y entrenadora) y Guillaume, terminé perdiendo toda mi autoestima", afirma en su libro.

Poca comunicación, problemas y depresiones

De poco sirvió la terapia de pareja que intentaron con vistas a participar en los Juegos Olímpicos de invierno de este 2026 y la pareja acabó por romperse. En 2024 anunciaban su separación. "Nunca hubo mucha comunicación entre nosotros. Quedaban muchas cosas sin decir, y en cierto modo, quizá era mejor así", explicaba Cizerone en una entrevista reciente en 'LÉquipe' en la que afirma que Papadakis sufría desde joven episodios de angustia y depresión.

"Cuando ganamos la medalla de oro en los Juegos y un quinto título mundial en 2022, veníamos de varios años difíciles. Era obvio que íbamos a tomarnos un descanso, o incluso a parar del todo. Lo único que lamento es no haber tenido la claridad mental para decir: 'Terminemos aquí'", explicaba el patinador francés, defendiendo su versión de la historia.

Contraataque

En Milano-Cortina Cizeron competirá junto a Laurence Fournier, una patinadora canadiense que compite bajo bandera francesa; mientras que Papadakis iba a ejercer de comentarista, un papel que su excompañero ha vetado.

Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron, en una actuación / NEIL HALL / EFE

El 13 de enero, Cizerone envió una reclamación a todas las partes implicadas en el libro, afirmando que este "contiene información falsa, atribuyéndole, entre otras cosas, declaraciones que nunca hizo y que considera graves".

Una reclamación que costó el puesto a Papadakis. "Su nuevo libro crea un claro conflicto de intereses. Nuestra responsabilidad es ofrecer una información en la que nuestra audiencia pueda confiar y que esté libre de sesgos, ya sean reales o percibidos. Lamentablemente, en estas circunstancias, esto ya no es posible", explicó la NBC sobre el asunto, asegurando que respetan la decisión de la expatinadora de contar su historia.

"Estaba dispuesta a comentar sobre todos con igualdad y neutralidad. Que yo sepa, en respuesta a la notificación formal de Guillaume , que se hizo pública, consideraron que la percepción de mi neutralidad estaba comprometida y que no podría comentar sobre los Juegos Olímpicos", desvelaba Papadakis durante la presentación de su libro.

Cizerone, por su parte, es uno de los protagonistas de la docuserie Brillo y Oro: Baile sobre Hielo (Glitter & Gold: Ice Dancing, 2026) que Netflix estrenará el próximo 1 de febrero y que sigue el recorrido de varias parejas de élite del patinaje sobre hielo. Un documental en el que aparece con su nueva pareja de danza y en la que se exploran los entresijos de este deporte.