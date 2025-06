Gasol sobre unos JJOO en Madrid: “Me gustaría verlos, es una cita que me cambió la vida”

El exbaloncestista español Pau Gasol expresó este lunes, sobre la posibilidad de que unos Juegos Olímpicos se disputen en Madrid, que le “gustaría verlos”, al tiempo que puso de relieve que se trata de una cita que le cambió la vida y le inspiró cuando solo tenía 12 años.

“Me gustaría verlos por todo lo que ya se ha hecho. Los Juegos de Barcelona, los Juegos Olímpicos en si, me cambiaron la vida, me inspiraron como chaval de 12 años, me dieron un sueño”, dijo Gasol en un acto de Iberia.

La exestrella de la NBA recordó el trabajo y el esfuerzo llevado a cabo en 2012, 2016 y 2020, las tres ocasiones en las que Madrid presentó su candidatura, no siendo elegida, y terminando por disputarse en Londres, Rio de Janeiro y Tokio, respectivamente.

Kobe Bryant y Pau Gasol en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 / EFE

“Se hizo mucho esfuerzo y mucho trabajo, durante muchos años, para presentar candidaturas. Vamos a ver cómo el proceso sigue mejorando, para que sea lo más limpio posible, y que las ciudades elegidas o países elegidos sean la mejor opción dentro del proceso de selección”, afirmó.

Pau Gasol: "Una candidatura necesita una inversión importantísima"

Como miembro de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional (COI), Gasol es consciente de que “hay una inversión importantísima y que los presupuestos son enormes, por lo que la repercusión de cada valor invertido es muy grande”.

“Me gustaría, pero no hay, a día de hoy, que yo conozca, conversaciones activas de qué eso vaya a pasar. Al final también se tiene que presentar un proyecto importante, y también tiene que haber un consenso dentro del país para hacer esta inversión tan grande como es tener unos Juegos Olímpicos”, subrayó.