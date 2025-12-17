El COE celebra por todo lo alto los éxitos un deporte español "sin límites"

El Comité Olímpico Español (COE) se vistió, como cada año en estas fechas, con sus mejores galas para celebrar la buena salud del deporte. Una tradición que se ha vuelto un ritual que no por ello reduce la excepcionalidad de lo que consiguen los atletas cada año. Más si cabe ahora que la preparación camina hacia por un nuevo ciclo olímpico cargado de ilusiones y de retos.

María Pérez y Andrés Temiño, los 'reyes' de la gala

Al frente de la excelencia en los reconocimientos deportivos estuvieron la atleta María Pérez y al arquero Andrés Temiño, ambos reconocidos en la pasada Gala Valores de SPORT y que tuvieron la consideración como los mejores deportistas de 2025. Alejandro Blanco aseguró que "el deporte español no tiene límite y lo mejor está por llegar" y es el mensaje que quiere trasladar a todas las federaciones.

"Aquí hay más de 90 campeones, ningún comité olímpico puede hacer una gala de tanto nivel. Si somos capaces de trabajar todos juntos, tener el mismo objetivo, el deporte español no tiene límite. Lo mejor del deporte español está por llegar", aseguró el presidente del COE.

El organismo hizo entrega de 20 premios a los deportistas y selecciones destacadas durante este año, en una ceremonia que también reconoció como leyendas al campeón olímpico en Barcelona 92 Fernando Cacho y la piloto Laia Sanz y como pioneros al patinador Javier Fernández y a la boxeadora Laura Fuertes. Una visión transversal del deporte en todas sus formas.

Scariolo, Iris Tió, Dennis González...

Los principales galardones fueron para la atleta granadina María Pérez, campeona de los 20 y 35 kilómetros marcha en los Mundiales de Tokio, y el arquero Andrés Temiño, campeón del mundo de recurvo individual y por equipos mixtos en Gwangju (Corea del Sur), con lo que ello supone para su modalidad. Recogieron los galardones de manos de la ministra de Inclusión, Elma Saiz.

A ellos se sumaron como los mejores entrenadores Sergio Scariolo, seleccionador de baloncesto durante la última década y ahora técnico del Real Madrid. Así como Andrea Fuentes, responsable de la selección de natación artística española, que ganó nueve medallas en los Mundiales de Singapur

Dos integrantes de esa selección, Iris Tió y Dennis González, también fueron reconocidos con los premios corazón de España y revelación, respectivamente, junto al nueve veces campeón del mundo de MotoGP Marc Márquez y la ciclista Paula Ostiz, oro y plata en los Mundiales de Ruanda y en los Europeos de Francia júnior.

La excelencia también está en lo equipos

Iris Tió se convirtió en la primera española en conquistar un oro individual en natación artística y se colgó seis medallas y Dennis González ganó cinco metales, un oro -junto a Tió en el dúo mixto-, dos platas y dos bronces. Tió y el nueve veces campeón del mundo de motociclismo Marc Márquez recogieron los premios Corazón de España.

También tuvieron su galardón como los mejores equipos las integrantes del 4k 500 femenino en de los Mundiales de Piragüismo esprint en Milán, Sara Ouzande, Lucía Val, Estefanía Fernández y Bárbara Pardo, que lograron el oro, y la selección masculina de waterpolo campeona mundial.

También se subieron al escenario del COE la tiradora Mar Molné, campeona del mundo de foso, y la arquera Elia Canales, los regatistas Jordi Xammar y Marta Cardona, el piragüista Marcus Cooper, la exjugadora de baloncesto Amaya Valdemoro, el expatinador Javier Fernández, la boxeadora Laura Fuertes, el exatleta Fermín Cacho, la piloto Laia Sanz, la jugadora de badminton Carolina Marín y el exgimnasta Gervasio Deferr.