Francesca, la otra Lollobrigida, que ha dado brillo a la saga familiar: madre, campeona y atleta a la vez

El apellido Lollobrigida es toda una institución. Luigia Lollobrigida, más conocida como Gina Lollobrigida, lo convirtió en un icono en la época dorada del cine italiano en la década de los 50 y los 60 y su leyenda fue tal que la llevó a quedar inmortalizada en una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood. Su figura traspasó fronteras y en el rol de periodista llegó a encumbrarse con entrevistas a personajes de la talla de Fidel Castro.

Varias décadas después el apellido a vuelto a vestirse de tonos dorados de la mano de Francesca, su bisnieta de 35 años que ha roto el reinado neerlandés en el patinaje de velocidad, con dos oros en los Juegos de Milán-Cortina. Todo, después de haber sido madre en el periodo preolímpico.

El pasado lunes se impuso en los 3.000 metros de patinaje de velocidad femenino, dando el primer oro a Italia y este jueves redobló la apuesta, volviendo a ganar en los 5.000 al superar a la neerlandesa Merel Conijn y a la noruega Ragne Wiklund. Un metal que suponía ya el sexto de oro para la delegación italiana que acumula un total de 15 preseas, con otras dos de plata y siete de bronce.

Para ponerle un poco más de épica a la prueba, compartió el último par de la prueba con la leyenda checa Martina Sablikova que disputaba sus sextos y últimos Juegos.

Celebración polémica

Quien no estuvo presente fue su hijoTommaso, de tres años. El pequeño acaparó gran parte de los focos tras el primer oro de su madre cuando esta lo cargó en brazos mientras patinaba por la pista celebrando su oro. Una imagen que dio la vuelta al mundo y desató algunas críticas al respecto de su papel como madre. "Mi hijo ha seguido este camino, al igual que todo el equipo italiano. Quería demostrarles a todos que es posible ser madre y una atleta de élite, pero no es fácil; requiere muchos elementos, pero creo que he logrado mi objetivo", explicó ella.

Publicación de Francesca en su Instagram / Instagram

Este jueves, Tommaso tenía otros planes y no pudo compartir en público el éxito de su madre. "Es una decisión difícil no tener a mi hijo en la grada", escribió Lollobrigida en sus Historias de Instagram junto a una foto del niño vestido de bombero. "Pero como madre, elegí su Carnaval y sus sonrisas", zanjó.

El camino hasta Milán-Cortina no fue fácil para Lollobrigida, que incluso se planteó abandonar. "Lloré, tenía miedo, pensé en abandonar. Tengo una infección viral que no se cura", escribió en redes sociales dos semanas antes de los Juegos Olímpicos. "Es una victoria para mi familia y para quienes me ayudaron a superarlo. Quería demostrar que se puede ser madre, campeona y atleta a la vez. Me gustó poder ser un ejemplo para tantas chicas, para que no abandonen el deporte si deciden formar una familia", explicaba tras ganar los 3.000 en declaraciones que recoge 'La Repubblica'.

La dos veces medallista olímpica de patinaje de velocidad en Pekín 2022, volvió a la pista en octubre de 2023, tan solo cuatro meses después del nacimiento de Tommaso. Tres años después, se ha vuelto a colgar dos metales olímpicos.