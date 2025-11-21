El reto para que los JJOO sean cada día del año: de las historias que inspiran a la conquista de la Generación Z

"Los Juegos Olímpicos lo humanizan todo". La idea, dibujada por Alejandro Blanco, presidente del COE, resume lo que los atletas de decenas de disciplinas son capaces de provocar en un mes de competición único para el mundo. Un tiempo limitado, cargado de emociones, que desde el máximo órgano olímpico quieren que se convierta en una rutina diaria. De ahí la convocatoria del I Foro de Comunicación y Deporte Olímpico, que reunión a los principales actores mediáticos, tanto nuevos como históricos, que convergieron en un sentimiento común.

Los JJOO, un mes sin barreras para informar

"Los JJOO nos acercan a los protagonistas, algo que, ni de lejos, se consigue en otros deportes", defendieron, en una postura común, los ponentes de las diferentes mesas que convirtieron la casa olímpica en un gran foro de debate que concluyó con el nacimiento del Observatorio COE de Comunicación Deportiva. Una iniciativa que persigue "escuchar, proponer y construir de la mano de los medios nuevas vías para impulsar el relato olímpico y dar visibilidad al deporte más allá de los Juegos", así como reforzar el valor informativo del deporte en la sociedad.

Fue la conclusión de una jornada que se inició con los grandes responsables de las radios y las agencias deportivas analizando cómo el periodismo tradicional también es de los "creadores de contenidos", porque ambos transmiten historias, aunque con lenguajes distintos. "El periodismo olímpico es la salvaguarda del periodismo, porque los JJOO son lo más puro que hay. Nos permiten acercarnos de verdad a los protagonistas. Rompen la burbuja del jefe de prensa y las barreras con Nadal, Alcaraz, LeBron James... Y hasta con los futbolistas. Ese es el periodismo que triunfa, transmite y emociona. Tenemos que luchar por llevarlo al resto de modalidades", defendió Manolo Lama, director de especiales de la Cadena COPE.

Paula Crespí y Diego Domínguez, medallistas olímpicos en París 2024. / NACHO CASARES / COE

Nadie mejor que algunos de los medallistas olímpicos para hablar de las historias que inspiran. Como la de Paula Crespí, campeona en París 2024 en waterpolo, y Diego Domínguez, bronce en C2 500 de piragüismo sprint en los JJOO de París 2024, que disparó las audiencias hasta los 3.000 millones en todo el mundo. "Me cambió la vida. A veces miro la medalla y la toco para saber que realmente está ahí. En Tokio me quedé fuera al ser la última jugadora que cortaron. Lloré mucho, por eso valoré y luché tanto por otra oportunidad", relató Crespí, cuya imagen emocionada, escuchando el himno tras el oro logrado por la selección femenina de waterpolo, dio la vuelta al mundo.

"Esto no lo sabe nadie, a mi madre, en la UCI, le prometí que iba a ser algo grande. Espero que esté orgullosa. Mi medalla es de ella y de toda mi familia", desveló Diego Domínguez, cuya carrera, saltándose todos los protocolos, fue la demostración de los relatos puros que nacen del olimpismo. Un mundo inmenso que tiene su propio programa, El Pebetero, y que se ha rodeado de profesionales como Siro López que han sabido aprovechar la transición de los platós a las casas desde las que se transmite a miles de personas en todo el mundo. El histórico periodista dio el salto a Twitch por insistencia de su hijo y se ha convertido en una alternativa que aúna públicos de todas las edades.

Kings League y los creadores de contenido

Pero si hay un modelo que estuvo en boca de muchos de los actores tradicionales esa fue la Kings League. "En el verano de 2022 nació la idea. Yo era aficionado del Barça y sentía, como otros compañeros, que el fútbol había perdido parte del interés. Por el ritmo o la falta de acceso a los protagonistas. Hemos conseguido un modelo lanzado en siete países en los que ha funcionado", explicó Oriol Querol, Chief Product Officer de la competición que se acercó a los grandes 'youtubers'. Las comunidades de una nueva era en lo que no hace falta tener un título para llegar y conocer a audiencias masivas como las que se dan en los JJOO.

Instante de la mesa en la que participaron Joan Vehils, director de Sport, José Félix Díaz, director de AS; Juan Ignacio Gallardo, director de Marca; y Cristina Cubero, subdirectora de Mundo Deportivo. / COE

El equilibrio entre realidades es y será complejo. "No hay una institución con más clase que el COE, pero un señor con corbata no va a triunfar en redes sociales. Con el paso de los años, nosotros creamos una unidad de inteligencia de datos para conocer qué funciona", incidió Querol. Tanto los nuevos como los actores tradicionales hablaron del algoritmo, el mecanismo que da visibilidad al trabajo, pero con el que se puede trabajar igualmente a través de un oficio todavía necesario como el periodismo, operado a corazón abierto en las dos últimas mesas de la jornada. "El reto es que los JJOO sean cada día", fue la conclusión de los operadores televisivos, capaces de trabajar con o sin derechos de la competición.

El colofón reunió a responsables de los cuatro grandes diarios deportivos. Entre ellos, Joan Vehils, director de SPORT, quien habló sobre el reto de formar a nuevos periodistas que, con su lenguaje digital, sean capaces de hacer "el camino inverso" para dotarse de conocimientos y agenda propia. Un juego de equilibrios en el que se encontraba la mayoría del auditorio del COE. La casa del olimpismo y de todos los deportistas, que quiere unos JJOO que se disputen cada día del año.