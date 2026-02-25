La estrella Connor McDavid, el 'gafe' nacional de Canadá

A sus 25 años, el canadiense Connor McDavid está considerado con toda justicia como uno de los mejores jugadores de hockey hielo en todo el planeta y es una de las principales estrellas de la NHL (National Hockey League). Además, este deporte es el auténtico 'rey' en este país situado al norte de Estados Unidos.

La presencia de este país en la NHL es muy superior a las otras 'ligas mayores'. Canadá tiene siete equipos (Edmonton Oilers, Vancouver Canucks, Toronto Maple Leafs, Winnipeg Jets, Otawa Senators y Calgary Flames), por tres en la MLS (Toronto FC, CF Montreal y Vancouver Whitecaps FC), uno en la NBA (Toronto Raptors), uno en la MLB (Toronto Blue Jays) y ninguno en la NFL.

Por todo ello, para Canadá fue un golpe muy duro perder las dos finales de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina contra su eterno rival y vecino del sur. Estados Unidos se impuso en la prórroga en la final femenina por 2-1 con un gol a 2:04 del final de la mítica Hilary Knight (bicampeona olímpica y decacampeona mundial) y el decisivo en el tiempo extra de Megan Keller.

Estados Unidos también ganó el oro femenino / EUROPA PRESS

Tras la derrota femenina, Canadá despertó el domingo con la mala noticia de que su megaestrella Sidney Crosby (38 años, Pittsburg Penguins) tampoco jugaría la final por la triple carga que recibió de los checos en cuartos. Estados Unidos repitió victoria, forma y resultado (2-1 a los 101 segundos del tiempo extra) con un tanto de Quinn Hughues, el talento de los Vancouver Canucks que se ha pasado media temporada lesionado y tan solo llevaba dos goles en la NHL.

Uno de los grandes derrotados fue Connor McDavid, quien enlazó su tercera decepción. Es un atacante superlativo que aúna talento, pase, velocidad y definición. Ha desarrollado toda su carrera en los Oilers de Edmonton, con los que fue MVP y máximo goleador de la NHL en el curso 2022-23 (54 goles, 89 asistencias y 153 puntos) y repartió 100 pases de gol en la siguiente (se cuentan los dos últimos pasadores).

El caso es que el de Ontario no tiene suerte en las finales. En la campaña 2023-24, los Oilers derrotaron a los Rangers de Nueva York por 4-2 en las finales de conferencia y se midieron a Florida Panthers en las finales de la NHL. Los canadienses perdieron los tres primeros partidos, ganaron los tres siguientes y perdieron el séptimo en el Amerant Bank Arena de Sunrise (Florida) por 2-1 en la prórroga con una actuación prodigiosa del meta ruso Bobrovsky en una cita en la que España logró tres medallas.

McDavid no transformó este mano a mano ante Estados Unidos / EFE

En el curso edición se repitió la historia. Los Oilers arrasaron a Dallas Wild por 4-1 en la final del Oeste y volvieron a medirse con los Panthers por la Stanley Cup. Con 3-1 para los del sur de Estados Unidos, Bobrovsky realizó 28 paradas de 29 lanzamientos y lideró el segundo entorchado de Florida ante un gris Connor McDavid que tan solo anotó un gol en los seis partidos.

Como si de una maldición se tratase, el canadiense perdió en los Juegos de Milán-Cortina su tercera final seguida y se quedó sin su primer oro olímpico en una cita en la que a los de Jon Cooper les ha fallado la portería con Jordan Binnington. McDavid ha sido el mejor en puntos en los Juegos con 13 (2+11)... ¿Romperá su gafe en la próxima final? Por cierto, anoten la próxima estrella canadiense y mundial del hockey, Macklin Celebrini (19 años, San Jose Sharks).

El 'centro' Adam Henrique, compañero suyo en Edmonton y oro en el Mundial de 2021 con Canadá, respaldó a McDavid. "Todos sabemos las ganas y la ilusión que tenía por ganar el oro con su país. Ahora hay que ayudarlo", dijo. "Son tres finales seguidas perdidas y cada vez va a tener más presión", terció el canadiense Colby Williams, ahora en el Lada Toliatti ruo (KHL).