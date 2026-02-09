El esquiador Jaume Pueyo, a por las semifinales en el nombre del padre

España participó en los Juegos de Seúl'88 con 229 deportistas, de los cuales 29 eran mujeres. El balance global fue de cuatro medallas: oro en vela de José Luis Doreste en la clase Finn, plata de los tenistas Emilio Sánchez Vicario y Sergio Casal en dobles y bronces del nadador Sergi López en 200 metros braza y de Jorge Guardiola en tiro al plato.

La marcha femenina necesitó otros ocho años para debutar en Atlanta'96 y el equipo español se presentó en Corea del Sur con seis marchadores: Josep Marín en 20 kilómetros (cuarto a 20 segundos del podio) y en 50 km (quinto a más de tres minutos del bronce), un Dani Plaza que sería oro cuatro años después en 20 km (12º), el desaparecido Jordi Llopart en 50 km (13º), el también difunto Manuel Alcalde en 50 km (25º) y Ricardo Pueyo en 20 km (23º).

Nacido en 1967 en la localidad barcelonesa de Tiana (la misma que vio crecer al exmotociclista Carlos Cardús), Ricardo Pueyo brilló en categorías inferiores desde que debutó en una gran cita con un noveno puesto en 10.000 metros marcha en el Europeo Junior de 1985 en Cottbus (RDA). Allí nació uno de los mejores cuatrocentistas europeos de la historia, el británico Roger Black.

El catalán brilló en 1986 con un bronce en el Mundial Junior de Atenas en 10.000 metros marcha con un récord nacional de la categoría (40:41.05), a tres segundos de un oro que logró Jon Azkueta en 2.000 metros obstáculos. Tras ser 31º como en 20 km en la Copa del Mundo de Marcha en Nueva York y 20º en el Mundial de Roma, al año siguiente fue olímpico en Seúl y en 2019 se retiró tras disputar la Copa del Mundo de Marcha en l'Hospitalet.

Jaume Pueyo quiere hacer historia en Milán - Cortina / EFE

12 años después nació Jaume Pueyo en Badalona, hijo del olímpico Ricardo Pueyo. Y la casualidad ha querido que a sus 24 años dispute en Milán - Cortina sus segundos Juegos Olímpicos para superar a su padre, aunque en su caso de invierno. Eso sí, en cierto modo son disciplinas un tanto análogas y con un carácter claramente aeróbico: el progenitor en marcha y el vástago, en esquí de fondo junto a Bernat Sellés y a Marc Colell.

La familia de Pueyo se trasladó a La Seu d'Urgell cuando tenía seis años y allí se inició en el esquí nórdico y en el piragüismo eslalon hasta que se decantó por los palos y, con tan solo 15 años, debutó en una competición de la Federación Internacional de Esquí (FIS). Tras debutar como mundialista, disputó los Juegos de Pekín en 2022 (37º en el esprint, a 1:32 de la trigésima plaza que daba el billete para las eliminatorias).

Esta temporada ha sido la de su eclosión en una disciplina en la que el campeón olímpico en los dos últimos Juegos es el astro noruego Johannes Klaebo, ya que fue décimo en dos ocasiones en Copa del Mundo en la localidad finlandesa de Lahti y séptimo en la alemana Oberhof a finales de enero.

Con Rusia apartada prácticamente de los Juegos por el caciquismo del COI ('tanto monta, monta tanto' con Kirsty Coventry), estar entre los 12 semifinalistas sería uno de los mayores éxitos del olimpismo español de invierno, por detrás tan solo de las cinco medallas (oro de Paquito Fernández Ochoa, plata de Queralt Castellet y bronces de Blanca Fernández Ochoa, Regino Hernández y Javier Fernández. Competirá el martes 10 de febrero desde las 9.55 horas con el objetivo de borrar el mal recuerdo que dejó en el esquí nórdico en nacionalizado Johann Mühlegg.