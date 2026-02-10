¡Escándalo olímpico! Laegreid gana el bronce en biatlón y admite una infidelidad en directo ante la TV noruega

La fiesta diaria de Noruega en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 encontró un giro inesperado lejos del podio y mucho más cerca de donde de verdad se mide el pulso de unos Juegos: la zona mixta.

En el Anterselva Arena, Sturla Holm Laegreid atendía a la televisión de su país tras colgarse el bronce en los 20 km. Lo que parecía una entrevista más, con el manual de agradecimientos habitual, acabó convirtiéndose en una confesión personal que dejó el deporte en pausa. "Es una medalla importante, es la primera individual", arrancó el noruego, de 28 años, con el tono sereno de quien ha cumplido el objetivo.

Sturla Holm Laegreid, de Noruega, a la derecha posando con los otros dos medallistas / LAP

Pero el gesto se le fue apagando a medida que avanzaba el discurso. Laegreid tragó saliva, miró a cámara y, con los ojos ya húmedos, soltó una frase que nadie en Anterselva esperaba escuchar en un contexto olímpico: "Hay alguien con la que quiero compartir la medalla...". A partir de ahí, el relato se salió del guion.

"Le fui infiel hace tres meses y se lo conté hace una semana"

Según explicó, hace seis meses conoció a "la mujer de mi vida", y hace tres cometió "el mayor error": "Le fui infiel". La escena, captada por NRK, fue tan cruda como infrecuente: un campeón acostumbrado a gestionar la presión del tiro, incapaz de sostener la presión de sus propias palabras. "Se lo conté hace una semana y ha sido la peor de mi vida", admitió, consciente del impacto de hacerlo público. En ese instante, el bronce se volvió un detalle, un objeto colgado al cuello sin peso emocional.

Laegreid remató su intervención con una idea que heló a los presentes: "El deporte queda en un segundo plano". Y fue más allá, anticipando cómo podía interpretarse su testimonio: "Probablemente mucha gente me mira ahora con otros ojos". En un deporte que vive de la precisión milimétrica y la cabeza fría, el noruego se desarmó por completo. Incluso calificó su decisión de contarlo como un "suicidio social", una expresión tan extrema como reveladora del estado mental con el que abandonó la zona mixta.

La paradoja es evidente: en unos Juegos donde Noruega acumula medallas con una normalidad casi insultante, la noticia del día no fue un parcial, ni un último disparo al límite, ni una remontada imposible. Fue un hombre en pleno foco olímpico eligiendo la exposición total para pedir perdón. Laegreid, campeón olímpico de relevos en Pekín 2022, firmó una de las imágenes más comentadas de Milán-Cortina 2026.