La escalofriante imagen de Lindsey Vonn tras su tercera operación

Lindsey Vonn ha sido y es uno de los nombres propios de estos Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. Y esa vez, no por sus resultados deportivos, sino por su estado físico. La leyenda del esquí alpino, con el ligamento cruzado roto, intentó forzar para competir en la prueba de descenso, pero sufrió este pasado domingo una durísima caída que le provocó una fractura múltiple en la pierna, y por la que tuvo que pasar por quirófano.

Este miércoles, la atleta fue intervenida por tercera vez de la tibia izquierda y tal y como anunció ella misma en sus redes sociales, la operación ha resultado satisfactoria.

“Hoy me han operado por tercera vez y ha sido un éxito. El éxito ahora tiene un significado completamente diferente al de hace unos días. Estoy progresando: puede que sea lento, pero sé que me recuperaré”, escribió la campeona olímpica junto a una escalofriante imagen de su pierna envuelta de un aparatoso y voluminoso dispositivo ortopédico.

En el mismo mensaje quiso agradecer el respaldo recibido tras el accidente: “Gracias a todo el increíble equipo médico, a mis amigos y a mi familia, que han estado a mi lado; y por el maravilloso aluvión de amor y apoyo de personas de todo el mundo. Además, felicidades infinitas a mis compañeros de equipo y a todos los atletas del equipo de EE. UU. que están ahí fuera inspirándome y dándome algo por lo que animar”.

Entre las numerosas reacciones destacaron las del tenista español Carlos Alcaraz, el motociclista Marc Márquez y el italiano Jannik Sinner, que se sumaron a la cadena de mensajes de ánimo dirigidos a una de las grandes figuras del deporte invernal de las últimas dos décadas.

Una caída a máxima velocidad y un historial de resiliencia

El accidente se produjo apenas trece segundos después de tomar la salida en el descenso olímpico, una de las pruebas más exigentes del calendario.

Vonn perdió el control tras engancharse el brazo derecho en el interior de una puerta cuando descendía a gran velocidad. La propia esquiadora aclaró posteriormente que el percance no estuvo relacionado con la antigua rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

Noticias relacionadas

Vonn, campeona olímpica y una de las esquiadoras más laureadas de la historia de la Copa del Mundo, llevaba años conviviendo con problemas físicos de enorme calibre. Su rodilla derecha fue sustituida por una prótesis parcial de titanio y la izquierda había sufrido anteriormente la rotura del ligamento cruzado anterior, además de otras intervenciones a lo largo de su carrera.