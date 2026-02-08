Un equipo jamaicano de Bobsleigh, un águila en Calgary, un culebrón sobre hielo y unos universitarios históricos: cuatro historias llevadas al cine para disfrutar de los Juegos de Invierno

Los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina dieron inicio este viernes con una particular Ceremonia Inaugural con la que intentó unir la ciudad y la montaña, Milán con Cortina, en una ingeniosa puesta en escena. Una gala que sirvió para inaugurar los XXV Juegos de Invierno de la historia en la que a buen seguro habrá grandes momentos, récords y muchas historias que contar.

Y es que los Juegos de invierno, como sus hermanos de verano, dejan en cada edición momentos que perdurarán en la memoria. Algunos de ellos han sido llevados incluso a la gran pantalla y en el caso de los de invierno hay cuatro películas imperdibles para meterse de lleno en la intrahistoria de esta cita y disfrutar en una tarde fría.

Cool Runnings - Elegidos para el triunfo (1993)

Elegidos para el triunfo / Redes sociales

'Elegidos para el éxito' es quizás la más conocida de las cuatro películas en España y narra las peripecias de un particular equipo que consiguió su sueño de participar en una cita olímpica: ni más ni menos que el equipo jamaicano de bobsleigh que participó en Calgary 1988. Un auténtico 'rara avis' en una cita invernal.

Derice, Sanka, Junior y Yul, cuatro atletas con pocos recursos y ningún conocimiento de los deportes de invierno, deciden perseguir su sueño olímpico y contratar a Irving Blitzer (John Candy), un medallista de bobsleigh estadounidense retirado en Jamaica, para que los entrene. Humor y drama a partes iguales acompañan a los protagonistas en esta entretenida cinta.

Sin ánimo de hacer spoiler, el final de la película dista bastante de la realidad de un equipo que, pese a todo, consiguió despertar el interés por el bosbleigh en Jamaica, la tierra de los velocistas. Tanto que hasta se especuló con la posibilidad de que el mismísimo Usain Bolt se pasara a este deporte tras su retirada como atleta. De momento, no parece que esto vaya a suceder en un futuro próximo.

Miracle - El Milagro (2008)

El Milagro / Redes sociales

Esta emotiva película narra la historia de Herb Brooks, interpretado por Kurt Russell, que se marcó el reto de llevar al equipo americano de hockey sobre hielo a la gloria en los Juegos Olímpicos de 1980. En un contexto histórico complicado para Estados Unidos, en plena Guerra Fría, la modesta selección con jugadores universitarios consigue el hito de superar a la todopoderosa Unión Soviética.

Un drama con trasfondo político y una importante dosis de testosterona que Brooks consigue trabajar para alcanzar el oro en casa ya que esos Juegos se celebraron en Lake Placid (Nueva York).

Eddie the Eagle - Eddie el Águila (2016)

Eddie el Águila / Redes sociales

Un sueño y muchas dificultades. Así empieza la historia de Michael Edwards, quien a los diez años tuvo que someterse a un largo tratamiento para poder caminar. En su mente solo había una meta, alcanzar el sueño olímpico con una madre que lo apoya y un padre que no cree en sus opciones. De adolescente renuncia a los Juegos de verano para centrarse en los invernales, primero centrado en el esquí y luego en los saltos, donde podía tener más opciones (Gran Bretaña no había participado en décadas).

Con mucho esfuerzo, lesiones, boicots y un variopinto grupo de colaboradores, Eddie consiguió estar en Calgary 1988. Pese a quedar último en sus saltos, Eddie "El Águila" consigue ganarse el cariño de los aficionados en una historia de superación personal.

I, Tonya - Yo, Tonya (2018)

Yo, Tonya / Redes sociales

Uno de los grandes culebrones de la historia del deporte en general, que tuvo como protagonistas a dos patinadoras artísticas que buscaban la gloria olímpica. Celos, una paliza y muchos sueños frustrados dan vida a este capítulo oscuro.

Esta cinta, que más bien parece una película de sobremesa, cuenta la historia de Tonya Harding, una prometedora patinadora sobre hielo estadounidense de clase obrera y una madre controladora. En 1994, su rival para los Juegos Olímpicos de Invierno es su compatriota Nancy Kerrigan, quien, poco antes de la cita olímpica, recibe una paliza que la deja fuera de juego. Todas las sospechas recaen en el entorno de Tonya, lo que dará lugar a su caída en desgracia.

Bonus track - Brillantina y oro, Danza sobre hielo

Brillantina y oro / Netflix

Para la ocasión, Netflix ha estrenado recientemente un documental que muestra los entrenamientos y sensaciones de tres reconocidas parejas de patinaje sobre hielo camino de los Juegos Olímpicos. “Glitter & Gold: Ice Dancing” (en español: “Brillantina y oro: Danza sobre hielo”) sigue el camino de la pareja estadounidense Madison Chock y Evan Bates, la canadiense fromada por Piper Gilles y Paul Poirier, y la francesa con Guillaume Cizeron y Laurence Fournier Beaudry. Tres capítulos y unas tres horas de duración total para conocer todos los entresijos de unos de los deportes más seguidos en los Juegos Olímpicos.