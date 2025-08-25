Laura Heredia supera el golpe de París: "Viví un momento muy duro al bajarme del caballo, en Los Ángeles será diferente"

No hay nada comparable a los Juegos Olímpicos. Solo un Mundial de fútbol, pero ambas citas responden a estímulos y trabajan en esferas totalmente diferentes. Cuatro años de ciclo olímpico se ponen en juego en apenas unos minutos en un tapete, una piscina o una pista. Sin margen de error. Si el resultado positivo, la sensación es, primero de alivio, después de gloria. Si no lo es, toca armarse de resiliencia, secarse las lágrimas y sacar de entre los cascotes el sentido de la resiliencia, como el que obtuvo la pentatleta Laura Heredia (Barcelona, 2000) después de París 2024.

La catalana iba lanzada hacia las medallas, hasta que la cruda aleatoriedad de la prueba hípica dio al traste con sus opciones. Su caballo, que se asigna por sorteo, no respondió y condenó a Laura Heredia a vivir su "peor momento" como especialista de una disciplina combinada que exige el máximo en cada una de las cinco pruebas. En Los Ángeles 2028, la modalidad que le obligó a hincar la rodilla desaparecerá. En su lugar, una prueba de obstáculos que abrirá un escenario nuevo para la pentatleta, dispuesta a eliminar la barrera entre el sueño y la realidad de los metales olímpicos, tal y como comenta a SPORT en el contexto de los Premios Somos Fanes.

¿Cómo llegas a la disciplina del pentatlón moderno? Apenas 500 licencias en España, pero nos hiciste soñar con una medalla en los JJOO de París. Aunque tienes tradición familiar...

Empecé a practicarlo con solo 5 años, en mi primer colegio, donde había un club de pentatlón moderno junto a otros deportes. Mi hermano mayor, Aleix, empezó con 10 años y fue quien me animó a probarlo, porque desde pequeña se me daba muy bien correr. Gracias a él descubrí este deporte que hoy es mi pasión.

¿Cómo han sido estos 20 años haciendo pentatlón? Curioso que en tu colegio, lleno de olímpicos, haya un club de esta disciplina tan específica.

Está siendo un camino apasionante, pero también muy duro y exigente. En todo este tiempo hemos encontrado muchas dificultades, pero mi motivación siempre me ha impulsado a seguir, sacando fuerzas incluso en los peores momentos. Cuando haces lo que te gusta, no hay nada que te detenga. Y en mi caso, además, he tenido la suerte de contar con Aleix, que ha sido mi guía y apoyo tanto en lo deportivo como en lo personal.

Laura Heredia, durante la gala de entrega de los premios Somos Fanes. / SOMOS FANES

¿Cuál fue tu recuerdo global de los JJOO de París? ¿Qué supuso para ti ser la pionera española en esta disciplina? ¿Cómo fue competir en Versalles?

El recuerdo que siempre llevaré conmigo es la experiencia de cumplir un sueño: vivir unos Juegos Olímpicos, y además hacerlo junto a mi hermano Aleix, que estuvo a mi lado en todo momento. También recuerdo la fuerza que me transmitió ese estadio impresionante, y el aliento de mi familia y entrenadores, que saben mejor que nadie todo lo que he luchado para llegar hasta allí. Ser la primera española en pentatlón moderno me permitió disfrutar aún más de los Juegos. Sentí que estaba abriendo camino para mi deporte, dándole visibilidad y tratando de que poco a poco crezca en España. No fue una presión, sino una motivación extra. Versalles fue, sin duda, el lugar más espectacular en el que he competido. Lo disfruté muchísimo, y especialmente la semifinal fue muy especial, porque crucé la meta sabiendo que podía soñar con una medalla para el día siguiente.

Estoy muy orgullosa de cómo supe gestionar el incidende de la hípica, porque esa frustración la transformé en energía para el Laser Run, donde logré mi mejor marca personal. Sabía que necesitaba acabar satisfecha conmigo misma, después de tanto trabajo. Laura Heredia — Pentatleta olímpica

¿Cómo recuerdas hoy en día el incidente en la prueba de hípica? ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? ¿Cómo lo analizas ahora?

Lo recuerdo como el momento más duro que he vivido como deportista. Esa ambición de alcanzar lo más alto se esfumó en cuanto bajé del caballo. Fue un momento de sentimientos muy intensos y contradictorios. Pero estoy muy orgullosa de cómo supe gestionarlo, porque esa frustración la transformé en energía para el Laser Run, donde logré mi mejor marca personal. Sabía que necesitaba acabar satisfecha conmigo misma, después de tanto trabajo. Me quedo con lo que pudo ser y, sobre todo, con la certeza de que vendrán nuevas oportunidades para demostrar mi nivel en próximas competiciones y en Los Ángeles 2028.

¿No se habría podido conservar la hípica con caballos con los que ya hubieseis montado? ¿Qué lección te deja todo esto?

En mi opinión, había otras opciones antes de eliminar la hípica. Era parte de la esencia del pentatlón moderno. Ahora ya no será lo mismo, pero hay que adaptarse a la nueva disciplina de obstáculos y mirar hacia adelante, porque quizá también nos abra nuevas oportunidades y resultados más predecibles. He aprendido que hay que disfrutar del presente, porque a veces no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Me habría gustado despedirme de la equitación de otra forma, pero me quedo con todos esos momentos en los que formé equipo con cada caballo, alcanzando grandes resultados juntos.

Tiene que dar rabia, sobre todo siendo tú estudiante de veterinaria. ¿Cómo llevas la carrera?

Justamente por eso, les tengo un cariño especial a los caballos y me duele aún más este cambio. En cuanto a la carrera, la llevo bien, avanzando poco a poco y sin presiones. Ahora estoy priorizando mi trayectoria deportiva, así que no tengo prisa por terminarla.

La nueva prueba es una disciplina que no me penalizará, y en la que incluso puedo destacar. Es una carrera en línea recta con 8 obstáculos, dos de ellos se sortean entre tres posibles. Hay que superarlos lo más rápido posible, porque cada segundo equivale a 3 puntos Laura Heredia — Pentaleta

¿Cómo estás llevando la adaptación a la disciplina de obstáculos? ¿Crees que te beneficiará o te perjudicará? ¿Cómo funcionará esta prueba?

Estoy muy contenta con cada paso que damos. Sé que es un proceso largo y que mi cuerpo necesita adaptarse poco a poco, pero me siento bien y creo que puede beneficiarme. Es una disciplina que no me penalizará, y en la que incluso puedo destacar. Es una carrera en línea recta con 8 obstáculos, dos de ellos se sortean entre tres posibles. Hay que superarlos lo más rápido posible, porque cada segundo equivale a 3 puntos. Es decir, han dado mucho peso a esta prueba y no se puede descuidar en ningún momento.

¿Cómo se logra practicar y entrenar cinco disciplinas a la vez? ¿Cuáles son tus grandes fortalezas y en qué ves margen de mejora?

Entreno entre dos y cinco disciplinas al día, de lunes a sábado, unas 5 horas de media. Mis grandes fortalezas son la carrera y el tiro. También en esgrima me siento muy segura ahora mismo y sé que puedo conseguir grandes resultados, como he demostrado esta temporada. En obstáculos creo que tengo margen para sacar ventaja respecto a otras rivales, ya que empezamos a entrenarla hace pocos meses y estoy progresando rápido. En cuanto a la natación, ahora no le estamos dando tanta prioridad porque en las nuevas competiciones pierde peso, al hacerse justo después del OCR. Nos enfocamos más en la técnica, para ser eficaces y desgastarnos lo mínimo.

La española Laura Heredia. / EP

¿Con cuántos entrenadores trabajas? ¿Cómo son tus rutinas? ¿Qué importancia tiene el trabajo mental en pentatlón moderno?

Trabajo con dos entrenadores principales, Albert Parreño y Pau Capdevila, que planifican y controlan las cargas de toda la temporada. Ellos llevan la parte física: carrera, natación, gimnasio y suplementación. Luego tengo un entrenador de OCR (Obstacle Course Racing, la nueva prueba del pentatlón), Ian Llorca, que se incorporó este año, y Eduard Manucu para esgrima, con quien llevo varias temporadas. En natación también trabajo con Andreu Roig, que es biomecánico y me está ayudando mucho a mejorar. En total, son cinco entrenadores para las distintas disciplinas. Además, considero fundamental el trabajo psicológico, tanto para gestionar el día a día como para seguir puliendo detalles en competición. Son muchas disciplinas, y necesitas mucha fortaleza mental para afrontar imprevistos, frustraciones, presión… y todo lo que rodea a la alta competición.

¿Cómo afrontas el camino hacia los JJOO de Los Ángeles 2028? ¿Cómo te gustaría que fuese este nuevo ciclo olímpico? ¿El objetivo serán las medallas?

Lo afronto con muchísima ilusión y motivación. Estoy muy contenta con el equipo que hemos formado, porque me transmite confianza y tranquilidad de cara a las próximas temporadas. Creo en el proceso y sé que juntos podemos lograr grandes cosas. Sueño con una medalla en Los Ángeles 2028, lo tengo que admitir. Pero también sé que en un deporte como el mío pueden pasar mil imprevistos, y hay que estar mentalizada para eso. Aun así, estoy convencida de que podemos llegar en un estado físico y mental muy fuerte, y estamos trabajando duro para conseguirlo.