De la diana al hielo: El 'John Wick' de París 2024, Yusuf Dikeç, abre escuela en Milano Cortina 2026

El biatlón vivió un capítulo inolvidable en la persecución de 12,5 km de Milano Cortina 2026, con un desenlace que mezcló tensión, precisión y errores decisivos. Emilien Jacquelin llegó como uno de los grandes favoritos al oro, pero el destino de la prueba cambió en cuestión de segundos. Dos disparos fallados en la última serie marcaron un giro inesperado y abrieron la puerta a la remontada sueca.

El sueco Martin Ponsiluoma había comenzado la carrera en séptima posición. Paciente y constante, fue recortando distancias hasta colocarse segundo en el kilómetro 7, a 34,5 segundos del líder francés. Su estrategia fue clara: mantener el ritmo en el esquí y esperar el momento clave en el campo de tiro.

Jacquelin fue penalizado

Ese momento llegó en la cuarta y definitiva ronda. Jacquelin, que hasta entonces había administrado la ventaja con autoridad, no logró acertar dos de las cinco dianas finales. Las dos vueltas de penalización de 150 metros cada una resultaron letales. Mientras el francés recorría el circuito extra, Ponsiluoma completaba una serie perfecta que le permitió tomar el liderato.

Desde ese instante, el sueco no volvió a mirar atrás. Con temple y una técnica impecable, sostuvo la ventaja hasta la meta, conquistando el oro olímpico en una de las persecuciones más emocionantes de los Juegos. Jacquelin, pese a su gran actuación en el esquí, tuvo que conformarse con un resultado amargo tras haber rozado la gloria.

Se repite la imagen del turco

Si hay otra imagen imborrable del mundo del tiro reciente, esa pertenece a Yusuf Dikeç. En los Juegos de Juegos Olímpicos de París 2024, el tirador turco se convirtió en fenómeno viral no solo por su medalla de plata en pistola de 10 metros mixto junto a Şevval İlayda Tarhan, sino por su estilo sobrio y natural.

Mientras muchos competidores utilizaban gafas especiales y equipamiento sofisticado, Dikeç disparaba con gafas comunes y una serenidad llamativa, incluso con una mano en el bolsillo. Esa naturalidad contrastaba con la parafernalia técnica de sus rivales y conquistó a millones de espectadores en redes sociales.

Un año después, Emilien Jacquelin emuló a Dikeç, en los Juegos de Invierno. Este se quito las gafas y el sombrero, después de disparar con la carabina. La imagen se volvió viral en las redes sociales y los aficionados lo compararon con el turco de la anterior edición de los Juegos Olímpicos.

En paralelo, el biatlón también vivió momentos tensos fuera de pista. El noruego Sturla Holm Lægreid protagonizó un intercambio verbal tras una prueba de sprint en la que arrebató una plaza por apenas dos décimas. La rivalidad y la presión competitiva forman parte de un deporte donde cada segundo y cada disparo cuentan.

Por su parte, Jacquelin también mostró su faceta más sentimental al competir con un pendiente que perteneció a Marco Pantani, ídolo de su infancia. Inspirado por la audacia del legendario ciclista del Tour de 1998, el francés quiso llevar consigo ese símbolo como recordatorio de valentía y ataque constante.