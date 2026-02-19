¡Día histórico en los Juegos! Cardona y Alonso dan un oro y un bronce en skimo para España

La historia del deporte español en los Juegos Olímpicos de Invierno se ha reescrito por completo este jueves 19 de febrero de 2026. En las cumbres de Milano-Cortina, allí donde la nieve dicta sentencia, el esquí de montaña ha debutado por la puerta grande entregando a la delegación española una jornada de gloria absoluta. En apenas una hora, España ha pasado de tener cinco medallas en toda su historia a sumar siete, con un doblete que sitúa al país en el epicentro del olimpismo invernal. El catalán Oriol Cardona ha logrado un oro histórico, minutos después de que la granadina Ana Alonso se colgase unnbronce que sabe a épica.

Oriol Cardona: El nuevo rey del invierno

El nombre de Oriol Cardona ya descansa junto al de Paquito Fernández Ochoa. 54 años después de aquel mítico eslalon en Sapporo 72, España vuelve a tener un campeón olímpico de invierno.

El de Banyoles no solo ganó; dio un auténtico recital en la modalidad sprint. Desde la segunda transición, Cardona impuso un ritmo infernal que nadie pudo seguir, logrando un triunfo incontestable con un tiempo que dejó atrás a Nikita Filippov (+1.52) y al francés Thibault Anselmet (+2.31).

Oriol Cardona, en el centro del podio masculino / AP

Exhausto pero radiante, el catalán no pudo contener la emoción al analizar su gesta: “Mucho trabajo detrás, estoy abrumado. Tenía unas ganas de sacármelo de encima... ha ido perfectísimo. Al llegar a meta ha sido mucha emoción, sin palabras”. Cardona, consciente de la magnitud de lo conseguido, reconoció que el impacto mediático es un escenario nuevo: “No estamos acostumbrados a todo esto, me ha dado un 'punch' increíble. A los que nos ven en casa, los ánimos han llegado. Yo prefiero sol, pero es lo que hay, en peores plazas hemos toreado”.

En el momento de los agradecimientos, el nuevo campeón olímpico se mostró muy personal: “Se la dedico a mi abuelo, que murió hace muchos años. Se la dedico a él y a toda la gente que me ha acompañado por el camino”. Tampoco se olvidó de su referente, Kilian Jornet: “A Kilian le digo que muchas gracias por estar y acompañarme tanto, a él y a todos los que están detrás. Ya era hora que hubiera otro campeón olímpico, otro oro para casa”.

Ana Alonso y el bronce de la resiliencia

Minutos antes del recital de Cardona, Ana Alonso abría el camino de la gloria. La granadina conquistó el bronce con un tiempo de 3:10.22, tras una remontada espectacular en la última transición antes de la bajada final, superando a la francesa Margot Ravinel.

Solo la suiza Marianne Fatton y la francesa Emily Harrop pudieron quedar por delante de una deportista que llegaba a estos Juegos tras superar un milagro médico: una rotura de ligamento cruzado anterior y lateral interno que casi trunca su sueño.

El podio femenino con Ana Alonso / AP

“No tengo palabras, estoy súper emocionada y feliz. Estoy en una nube. Gracias a toda la gente que ha estado conmigo. Ha sido muy duro, de verdad”, confesaba entre lágrimas tras recordar que fue atropellada mientras entrenaba en bici hace solo unos meses. Un accidente que le provocó una

Alonso reivindicó su lucha contra el escepticismo: “Siempre dije que iba a luchar por mis objetivos, me miraban como si estuviera loca y aquí está la primera medalla. Mucha gente ha creído en mí: familia, fisios... he sentido mucha fuerza”.

Sobre su estado físico, la granadina lanzó un mensaje de optimismo de cara a lo que viene: “Sabíamos que en el esquí de montaña hacíamos bien las cosas. La rodilla ya ha pasado lo peor y para el relevo va a aguantar como una campeona”.

Las siete medallas de España en los Juegos y podría llegar una octava

Con estos dos metales, España eleva su contador histórico a siete medallas. Es el fin de una travesía por el desierto y la confirmación de que el país ha dejado de ser un invitado secundario en los deportes de nieve y hielo. El exclusivo club de medallistas españoles queda ahora configurado por:

Sapporo 1972: Paquito Fernández Ochoa (Oro - Esquí alpino) Beijing 2022: Queralt Castellet (Plata - Snowboard) Albertville 1992: Blanca Fernández Ochoa (Bronce - Esquí alpino) PyeongChang 2018: Regino Hernández (Bronce - Snowboard) PyeongChang 2018: Javier Fernández (Bronce - Patinaje artístico) Milano-Cortina 2026: Ana Alonso (Bronce - Skimo) Milano-Cortina 2026: Oriol Cardona (Oro - Skimo)

La ambición de la delegación española no termina aquí. El próximo reto llegará este sábado 21 de febrero con la final de skimo en la modalidad de relevo mixto.

Oriol Cardona y Ana Alonso volverán a formar equipo a partir de las 15:30 horas (CET). Tras el rendimiento mostrado hoy, España parte como la gran favorita al oro y a lograr la que sería la octava medalla de su historia.

Como dice el propio Cardona al ser preguntado por un posible doblete: “¿Otra medalla en el relevo? Será, será”. El skimo ha llegado para quedarse y España, por fin, tiene a sus nuevos héroes olímpicos.