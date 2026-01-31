Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

JUEGOS OLÍMPICOS

Estos son los deportistas españoles que compiten en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina

El equipo español participa en la cita italiana con la delegación más amplio de la historia, integrada por 20 deportistas, igualando la participación en Sochi 2014

Nil Llop, durante una prueba

Nil Llop, durante una prueba / EFE

Cristina Moreno

Cristina Moreno

El próximo 6 de febrero se abrirá el telón de los XXV Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en suelo italiano: Milano-Cortina 2026. Una cita en la que la delegación española contará con un total de 20 deportistas.

Una cifra que supone un récord histórico en unos Juegos invernales para España y que igualan la cifra que se presentó en Sochi 2014. El patinador Javier Fernández fue entonces el abanderado de un equipo formado por 14 hombres y 6 mujeres que compitieron en 7 deportes.

Para este 2026, la también patinadora Olivia Smart y el esquiador Quim Salarich abanderarán al equipo español que estará encabezado por la última medallista olímpica española, la rider Queralt Castellet.

Estos son los 20 deportistas que representarán a España:

Patinaje artístico

Danza Parejas: Olivia Smart y Tim Dieck

Danza Parejas: Asaf Kazimov, Sofía Val

Solo masculino: Tomás Guarino

Por primera vez, España clasifica a dos parejas de danza sobre hielo para unos Juegos Olímpicos. España consiguió dos plazas en el Mundial y una en el preolímpico.

LONDON (United Kingdom), 17/01/2026.- Olivia Smart and Tim Dieck of Spain compete during the Ice Dance at the ISU European Figure Skating Championships 2026 in Sheffield, Great Britain, 17 January 2026. (Gran Bretaña, España, Reino Unido) EFE/EPA/NEIL HALL

Olivia Smart y Tim Dieck, durante una prueba / EFE

Patinaje de velocidad

Nil Llop (500 metros)

Daniel Milagros (1.000 metros)

Nil Llop desbloqueó dos plazas para España en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina. Unafue asignada directamente al patinador de 23 años; mientras que la otra quedó pendiente de decisión técnica por parte de la RFEDH.

Esquí de montaña (modalidad que debuta en Milano-Cortina)

Sprint masculino: Oriol Cardona y Ot Ferrer

Sprint femenino: Ana Alonso y María Costa

En Sprint relevos mixtos repetiran Ana Alonso y Oriol Cardona

España obtuvo dos plazas en el Mundial y otras dos por ranking (no nominales).

Esquí de fondo

Jaume Pueyo, Bernat Sellés y Marc Colell

Esquí alpino

 Quim Salarich y Arrieta Rodríguez

Snowboard

Halfpipe: Queralt Castellet

Slopestyle/Big Air: Nora Cornell

Snowboard cross: Lucas Eguibar y Álvaro Romero

