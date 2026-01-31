JUEGOS OLÍMPICOS
Estos son los deportistas españoles que compiten en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina
El equipo español participa en la cita italiana con la delegación más amplio de la historia, integrada por 20 deportistas, igualando la participación en Sochi 2014
El próximo 6 de febrero se abrirá el telón de los XXV Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en suelo italiano: Milano-Cortina 2026. Una cita en la que la delegación española contará con un total de 20 deportistas.
Una cifra que supone un récord histórico en unos Juegos invernales para España y que igualan la cifra que se presentó en Sochi 2014. El patinador Javier Fernández fue entonces el abanderado de un equipo formado por 14 hombres y 6 mujeres que compitieron en 7 deportes.
Para este 2026, la también patinadora Olivia Smart y el esquiador Quim Salarich abanderarán al equipo español que estará encabezado por la última medallista olímpica española, la rider Queralt Castellet.
Estos son los 20 deportistas que representarán a España:
Patinaje artístico
Danza Parejas: Olivia Smart y Tim Dieck
Danza Parejas: Asaf Kazimov, Sofía Val
Solo masculino: Tomás Guarino
Por primera vez, España clasifica a dos parejas de danza sobre hielo para unos Juegos Olímpicos. España consiguió dos plazas en el Mundial y una en el preolímpico.
Patinaje de velocidad
Nil Llop (500 metros)
Daniel Milagros (1.000 metros)
Nil Llop desbloqueó dos plazas para España en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina. Unafue asignada directamente al patinador de 23 años; mientras que la otra quedó pendiente de decisión técnica por parte de la RFEDH.
Esquí de montaña (modalidad que debuta en Milano-Cortina)
Sprint masculino: Oriol Cardona y Ot Ferrer
Sprint femenino: Ana Alonso y María Costa
En Sprint relevos mixtos repetiran Ana Alonso y Oriol Cardona
España obtuvo dos plazas en el Mundial y otras dos por ranking (no nominales).
Esquí de fondo
Jaume Pueyo, Bernat Sellés y Marc Colell
Esquí alpino
Quim Salarich y Arrieta Rodríguez
Snowboard
Halfpipe: Queralt Castellet
Slopestyle/Big Air: Nora Cornell
Snowboard cross: Lucas Eguibar y Álvaro Romero
