Estos son los deportistas españoles que compiten en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina

El próximo 6 de febrero se abrirá el telón de los XXV Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en suelo italiano: Milano-Cortina 2026. Una cita en la que la delegación española contará con un total de 20 deportistas.

Una cifra que supone un récord histórico en unos Juegos invernales para España y que igualan la cifra que se presentó en Sochi 2014. El patinador Javier Fernández fue entonces el abanderado de un equipo formado por 14 hombres y 6 mujeres que compitieron en 7 deportes.

Para este 2026, la también patinadora Olivia Smart y el esquiador Quim Salarich abanderarán al equipo español que estará encabezado por la última medallista olímpica española, la rider Queralt Castellet.

Estos son los 20 deportistas que representarán a España:

Patinaje artístico

Danza Parejas: Olivia Smart y Tim Dieck

Danza Parejas: Asaf Kazimov, Sofía Val

Solo masculino: Tomás Guarino

Por primera vez, España clasifica a dos parejas de danza sobre hielo para unos Juegos Olímpicos. España consiguió dos plazas en el Mundial y una en el preolímpico.

Olivia Smart y Tim Dieck, durante una prueba / EFE

Patinaje de velocidad

Nil Llop (500 metros)

Daniel Milagros (1.000 metros)

Nil Llop desbloqueó dos plazas para España en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina. Unafue asignada directamente al patinador de 23 años; mientras que la otra quedó pendiente de decisión técnica por parte de la RFEDH.

Esquí de montaña (modalidad que debuta en Milano-Cortina)

Sprint masculino: Oriol Cardona y Ot Ferrer

Sprint femenino: Ana Alonso y María Costa

En Sprint relevos mixtos repetiran Ana Alonso y Oriol Cardona

España obtuvo dos plazas en el Mundial y otras dos por ranking (no nominales).

Esquí de fondo

Jaume Pueyo, Bernat Sellés y Marc Colell

Esquí alpino

Quim Salarich y Arrieta Rodríguez

Snowboard

Halfpipe: Queralt Castellet

Slopestyle/Big Air: Nora Cornell

Snowboard cross: Lucas Eguibar y Álvaro Romero