El deporte olímpico catalán con Urdangarín y Gasol rinden homenaje a Pere Miró

Pere Miró vivió una intensa jornada de reconocimientos en su paso por el Ayuntamiento de Manresa donde firmó en el Libro de Honor del consistorio de la capital del Bages, y también recibió la medalla de ‘Hijo Predilecto’, algo que solo han recibido tres manresanos a lo largo de la historia.

Y para cerrar la emotiva jornada, Miró vivió otro momento muy especial cuando recibió el reconocimiento del deporte catalán olímpico, con deportistas que han representado a España en varios Juegos Olímpicos, destacando la presencia de Iñaki Urdangarín y Pau Gasol.

Urdangarín subió al escenario para saludar a Pere Miró, en uno de los pocos actos donde se ha dejado ver tras su paso por la Casa Real / REGIO 7

Fueron dos de los ex deportistas que no se quisieron perder el último acto a Pere Miró que acogió el teatro Kursaal de la ciudad, lleno hasta la bandera, y que contó con muchos deportistas que quisieron fotografiarse y saludar a Miró, sin duda en el acto donde se sintió más cómodo, al lado de los deportistas como ha ejercido en sus últimos 33 años en el CIO.

Iñaki Urdangarín se dejó ver en Manresa para homenajear a Pere Miró / REGIO 7

Thomas Bach, siempre a su lado

El que mejor representaba al movimiento olímpico en ese acto fue el ex presidente del CIO, Thomas Bach, con el que estuvo trabajando los últimos años antes de jubilarse oficialmente de sus tareas en el Comité Olímpico Internacional hasta el pasado 30 de junio.

Otro manresano que ha dejado huella en el deporte como Joan Creus, también acudió al homenaje / REGIO 7

Además de Gasol y Urdangarín también estuvieron a su lado David Barrufet, o ex ex waterpolista Jordi Payà, el ex azugrana Victor Muñoz, una Ona Carbonell en avanzado estado de gestación, o el atleta de Skeleton, Ander Mirambell por citar algunos.