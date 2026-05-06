Cuatro paralímpicos españoles, una cámara y Grison: así son cuando nadie les pregunta por sus medallas

El Consejo Superior de Deportes acogió este martes la presentación de un proyecto que rompe con el molde habitual del deporte paralímpico en los medios. 'Potencia tu Mundo' es una serie de cuatro vídeo entrevistas en las que Grison se sienta con cuatro de los mejores atletas paralímpicos del país: Iraide Rodríguez, Álvaro del Amo (junto a su guía Jorge Gras), Sara Andrés y Nil Riudavets. La iniciativa está impulsada por Cofidis y el Comité Paralímpico Español.

La propuesta parte de una idea tan sencilla como efectiva: dejar que dos personas conecten a través de la música y ver qué pasa. Sin guion rígido, sin el tono solemne que a veces envuelve al deporte adaptado. El resultado son cuatro conversaciones de entre cuatro y cinco minutos llenas de humor y momentos genuinos, en las que Grison acaba invitando a cada deportista a hacer música juntos.

"Me lo he pasado genial. Me ha dado la oportunidad de conocer de cerca a estos grandes atletas y compartir con ellos un rato agradable. Espero que la gente se divierta tanto viendo los vídeos como nosotros al grabarlos", reconoció el propio Grison durante el acto de presentación.

Los cuatro protagonistas son nombres de peso en el deporte paralímpico español. Iraide Rodríguez tiene solo 17 años y ya debutó en unos Juegos Paralímpicos, los de Milán Cortina 2026, compitiendo en esquí y ciclismo. Álvaro del Amo llegó a este proyecto con dos bronces en el Mundial de París 2023 y el mismo doblete en los Juegos de París 2024, siempre junto a su guía Jorge Gras, sin el que ninguno de esos éxitos habría sido posible. Sara Andrés acumula tres participaciones paralímpicas —Río 2016, Tokio 2020 y París 2024— y una plata mundial. Nil Riudavets, triatleta menorquín con parálisis permanente en el brazo derecho, se colgó el bronce en París en triatlón.

Lo que une a los cuatro, más allá de sus medallas, es que rara vez se les ha visto así: distendidos, con humor, siendo ellos mismos fuera de la pista. Ese es exactamente el punto de partida de 'Potencia tu Mundo'. Alberto Durán, presidente del Comité Paralímpico Español, lo resumió bien durante la presentación: "Iniciativas como esta normalizan la discapacidad y nos hacen hablar de deporte sin adjetivos".

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Los vídeos ya están disponibles y son, sencillamente, una buena manera de conocer a estos atletas si aún no sabes quiénes son. Y si ya los conoces, una excusa perfecta para verlos desde otro ángulo.