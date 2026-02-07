¿Cuándo compiten los españoles en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026? Horarios y fechas clave

España afronta con ilusión los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 que se disputan desde el 6 al 22 de febrero en Milán - Cortina.

La delegación española acude a la cita olímpica con 20 deportistas, donde el snowboard, el esquí alpino y el esperado debut del skimo centran todas las miradas de los aficionados.

En toda su historia, España ha sumado cinco medallas en los Juegos de Invierno: oro de Paquito Fernández Ochoa (Sapporo 1972), bronce de Blanca Fernández Ochoa (Albertville 1992), dos bronces en PyeongChang 2018 (Regino Hernández y Javier Fernández) y la plata de Queralt Castellet (Pekín 2022).

Calendario, fechas y pruebas de los españoles en Milán - Cortina

La acción arrancará con fuerza el domingo 8 de la mano de la joven Nora Cornell en el Snowboard Big Air. La catalana será la encargada de abrir fuego en una disciplina de altísimo riesgo y espectacularidad. Sin embargo, los platos fuertes llegarán pronto.

El lunes 9 viviremos la primera gran final si Cornell logra clasificarse, compartiendo protagonismo con el debut en danza sobre hielo de la pareja formada por Olivia Smart y Tim Dieck junto a Val y Kazimov, quienes buscarán la elegancia y la precisión técnica para meterse en la lucha por el diploma olímpico.

Uno de los nombres propios es, sin duda, Queralt Castellet. La "rider" de Sabadell, eterna candidata al podio, iniciará su camino el miércoles 11 en la clasificación de Halfpipe, con la mirada puesta en una final que paralizará el país el jueves 12.

Queralt Castellet. / RED BULL

Ese mismo jueves 12 viviremos una jornada de infarto con Lucas Eguibar y Álvaro Romero en el Snowboard Cross. "Luki", un auténtico especialista en el cuerpo a cuerpo, parte como uno de los favoritos indiscutibles en una prueba donde la estrategia y el contacto físico son la norma.

El esquí alpino tendrá su momento de gloria con Quim Salarich. El esquiador de Vic, que ha demostrado que España puede competir de tú a tú con los gigantes centroeuropeos, buscará la gloria en el Eslalon masculino el lunes 16. Por su parte, el patinaje de velocidad contará con el talento de Nil Llop, un atleta que ha roto moldes y que se jugará todo a una carta en los 500 metros el sábado 14.

El 'skimo' con Oriol Cardona, el 19 de febrero

Pero si hay una fecha marcada en rojo por los técnicos de la RFEDI y el COE, esa es la última semana. El esquí de montaña, deporte que debuta con honores, presenta a Oriol Cardona y Ana Alonso como grandes bazas internacionales. El jueves 19 se disputarán los sprints individuales, una prueba explosiva donde Cardona es un auténtico referente mundial.

El broche de oro llegará el sábado 21 con los relevos mixtos, una modalidad donde España es, por derecho propio, una potencia mundial capaz de asaltar el cajón más alto del podio.

Participación española en los Juegos Olímpicos de Invierno

Domingo 8 Snowboard (Big Air femenino, Q) — Nora Cornell Lunes 9 Patinaje artístico (Danza sobre hielo) — Smart/Dieck y Val/Kazimov

— Smart/Dieck y Val/Kazimov Snowboard (Big Air femenino, Final) — Nora Cornell (si se clasifica) Martes 10 Esquí de fondo (Sprint clásico masculino, clasificación) — Jaume Pueyo / Coell / Bernat Sellés

— Jaume Pueyo / Coell / Bernat Sellés Patinaje artístico (Programa corto masculino) — Tomás Guarino Miércoles 11 Snowboard (Halfpipe femenino, clasificación) — Queralt Castellet

— Queralt Castellet Patinaje de velocidad (1000 m, Final) — Daniel Millán

— Daniel Millán Patinaje artístico (Programa libre) — Smart/Dieck y Val/Kazimov Jueves 12 Snowboard (Cross masculino, preclasificación) — I. Eguilary y A. Romero

— I. Eguilary y A. Romero Snowboard (Halfpipe, Final) — Queralt Castellet (si se clasifica) Viernes 13 Esquí de fondo (10 km estilo libre, int. masculino) — Jaume Pueyo / Marc Colom / Bernat Sellés

— Jaume Pueyo / Marc Colom / Bernat Sellés Patinaje artístico (Programa libre masculino) — Tomás Guarino Sábado 14 Patinaje de velocidad (500 m masculino, Final) — Nil Llop Lunes 16 Esquí alpino (Eslalon masculino, 1ª manga) — Quim Salarich

— Quim Salarich Snowboard (Slopestyle femenino, Q) — Nora Cornell Martes 17 Snowboard (Slopestyle femenino, Final) — Nora Cornell (si se clasifica) Miércoles 18 Esquí de fondo (Esprint libre equipos masculino, clasificación) — Jaume Pueyo y Bernat Sellés

— Jaume Pueyo y Bernat Sellés Esquí alpino (Eslalon femenino, 1ª manga) — Arrieta Rodríguez Jueves 19 Esquí de montaña (Esprint femenino, series) — Ana Alonso y María Costa

— Ana Alonso y María Costa Esquí de montaña (Esprint masculino, series) — Oriol Cardona y Ot Ferrer Sábado 21 Esquí de montaña (Relevos mixtos) — Ana Alonso y Oriol Cardona

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina son la gran cita mundial de los deportes de nieve y hielo, en la que miles de atletas compiten por medallas en disciplinas como esquí, snowboard, patinaje y hockey. La edición italiana se reparte entre sedes del norte del país: Milán aporta el núcleo urbano y varias instalaciones cubiertas, mientras que Cortina d’Ampezzo y otras localidades alpinas acogen las pruebas de montaña.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la cita olímpica de Milán - Cortina con especial seguimiento a la participación española.