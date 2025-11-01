El Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOPC) realizará pruebas de sexo a sus deportistas

El Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOPC) realizará pruebas de sexo a las esquiadoras y snowboarders femeninas de cara a los próximos Juegos Olímpicos de invierno que se disputarán en enero en Milan-Cortina. A menos de 100 días para que de inicio la cita olímpica, el comité ha comenzado con la tarea de identificar a las deportistas que deberán enfrentarse a los test.

"Nuestro papel consistió en ayudar a identificar laboratorios y opciones para que los atletas pudieran realizarse dichas pruebas", afirmó Jonathan Finnoff, director médico del USOPC, en declaraciones a AP. "Basándonos en esa experiencia y sabiendo que otras federaciones internacionales seguirían el ejemplo, la misión del USOPC fue encontrar la manera de que este proceso fuera fluido", apuntó. Según apuntan algunos medios, podrían ser unas 100 las deportistas que deberían pasar por el proceso.

La medida tomada por el USOPC va en la línea de la orden ejecutiva firmada por Donald Trump el pasado mes de febrero para "excluir a los atletas transgénero de las categorías femeninas en todos los niveles deportivo"s; así como con la política de pruebas genéticas que pretende adoptar la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS). "Esta política es la piedra angular de nuestro compromiso de proteger el deporte femenino... y estamos convencidos de que solo hay una manera justa y transparente de hacerlo: basándonos en la ciencia y los hechos biológicos", comentó el presidente de la FIS, Johan Eliasch, en septiembre.

La política de la FIS continúa la línea iniciada por World Athletics que ya utilizó la prueba del gen SRY, un indicador biológico que sirve para determinar el sexo. Dicha prueba cuesta alrededor de 216 euros y en el caso de los atletas, la propia federación sufragó una parte de las pruebas. No ha trascendido si la FIS también se hará cargo de una aprte del coste.

En la actualidad, ningún organismo rector estadounidense utiliza pruebas de sexo para proteger la categoría femenina, siendo World Athletics y World Boxing los organismos de mayor entidad que han recurrido a este tipo de medidas.