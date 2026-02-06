En directo
Juegos Olímpicos de Invierno
Ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milano-Cortina, en directo: última hora y participantes, hoy en vivo
El Estadio Olímpico de San Siro de Milán acoge la ceremonia inaugural de los XXV Juegos Olímpicos de Invierno que tendrán lugar en distintas sedes italianas
Miquel Roca
Los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina arrancan hoy con una Ceremonia Inaugural que se celebra en el estadio Olímpico San Siro de Milán.
LOS COLORES DE LA BANDERA
El verde, el blanco y el rojo, los colores de la bandera italiana, toman el protagonismo en forma de desfilada de moda con todas las modelos luciendo estos colores. A punto de izarse la bandera en San Siro, pero antes...
ROSSI EN TRANVÍA
Primera gran sorpresa de la ceremonia. Se va la atención televisiva a un tranvía que recorre las calles de la capital lombarda, y observamos que va a gran velocidad... ¿Quién lo conduce? Es nada menos que Valentino Rossi, el mítico piloto de Moto GP!! ¿Y a quién transporta? Al presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, que a renglón seguido aparece ya en el palco de San Siro.
MILANO Y CORTINA
Concluye Mariah Carey su actuación y regresan a escena los maestros Verdi, Puccini y Rossini, que dirigen al público para que cante al unísono "Milano y Cortina oh, oh,-oh, oh-oh..." al ritmo del "Vamos a la playa".
CANTA MARIAH CAREY
Aparece en escena Mariah Carey para la primera gran actuación musical de la ceremonia. Esta sí presente de verdad en el estadio de San Siro. Canta Volare, nel blu dipinto di blu... original de Domenico Modugno.
LA CARRÁ, PRESENTE
Ya no está entre nosotros, pero no falta en la ceremonia otro icono musical italiano, este más contemporáneo, como Rafaella Carrá, interpretada por una actriz que reproduce su estilo visual y musical.
AZUL, ROJO Y AMARILLO
Tras un inicio sobrio, llega el colorido al escenario situado en el centtro del estadio de San Siro. Tres tubos de pintura gigantes tiñen la escena con los colores primarios: azul, rojo y amarillo. Danzan bailarines ataviados con siluetas de algunos de los grandes monumentos de Italia, entre los que destaca el imponente Duomo de Milán.
CLÁSICOS DE LA ÓPERA
Turno ahora en el magno escenario central de San Siro para el tributo a los genios de la música que ha dado Italia. Verdi, Rossini y Puccini, representados por sendos cabezudos alrededor de los cuales danzan bailarines al son de sus composiciones más populares.
ITALIA Y LOS DEPORTES DE INVIERNO
San Siro está completamente lleno para presenciar una ceremonia que ha arrancado con la proyección de un vídeo sobre el nexo de unión de Italia con los deportes de invierno. A continuación, una cuenta atrás ha dado paso a la primera performance sobre la superfície del estadio milanés, un tributo a la cultura y la belleza del país transalpino.
ARRANCAN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO
¡Muy buenas tardes!
Bienvenid@s a la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.
La cita olímpica de Milán-Cortina d'Ampezzo arranca en breve en el estadio de San Siro.
