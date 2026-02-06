Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juegos Olímpicos de Invierno

Ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milano-Cortina, en directo: última hora y participantes, hoy en vivo

El Estadio Olímpico de San Siro de Milán acoge la ceremonia inaugural de los XXV Juegos Olímpicos de Invierno que tendrán lugar en distintas sedes italianas

El viernes arrancan los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano Cotrina. / ·

Miquel Roca

Los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina arrancan hoy con una Ceremonia Inaugural que se celebra en el estadio Olímpico San Siro de Milán.

