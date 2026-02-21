Cardona y Alonso cierran con bronce unos históricos Juegos para España

Oriol Cardona y Ana Alonso hicieron historia para el deporte español colgándose el bronce en el relevo mixto del esquí de montaña celebrada en el Stelvio Ski Centre-SMT Course. Un metal que sumar al oro de Cardona en el sprint masculino y al bronce de Alonso en el sprint femenino y que corona al skimo como la disciplina más laureada para el desporte español en una cita olímpica, superando al esquí alpino en el que llegaron los primeros metales españoles con el oro de Paquito Fernández Ochoa en Sapporo 1972 y Blanca Fernández Ochoa en Albertville 1992. Los franceses Thibault Anselmet y Emily Harrop se colgaron el oro, tras dominar la prueba de principio a fin; con los suizos Marianne Fatton y Jon Kistler en el segundo escalón del podio, plata.

Cardona y Alonso, campeones de Europa (2024) y plata en el Mundial (2025), llegaban a la cita tras conquistar la plata hace unas pocas semanas en Boí-Taüll, la última prueba de la Copa del Mundo disputada antes de los Juegos. Una cita que fue casi una premonición de lo sucedido este sábado en Stelvio, con las tres mismas parejas en el podio, aunque en diferentes posiciones: entonces los suizos fueron terceros.

Ana Alonso fue la encargada de abrir el relevo para España, con una salida en masa femenina. Fiel a su estrategia se mantuvo bien situada en el medio del grupo en los primeros compases. Tras las primeras transiciones se colocó ya segunda, en pos de Harrop y en un mano a mano con la representante suiza. A la última transición llegó bien situada pero un problema en el intercambio la hizo entregar el relevo a Cardona en cuarta posición.

El de Banyoles estaba obligado a remontar para mantener opciones de cara a la última y definitiva posta y volvió a hacer gala de su buen momento de forma. Imponiendo un alto ritmo se lanzó en persecución del francés para entregar el relevo en segunda plaza.

De nuevo era el turno para Ana que mantuvo en los primeros obstáculos un intenso mano a mano con la rival suiza. Acusó el cansancio la granadina, que sufrió hace unos meses un grave accidente, aunque se mantuvo en la batalla para entregar el relevo entre las primeras, aunque un error de cálculo puso en vilo la prueba de los españoles. Ana entregó fuera de la línea y eso costó una penalización de tres segundos que no se confirmó hasta finalizada la prueba. La andaluza fue consciente en ese mismo instante del error cometido, y vivió el final de la prueba con impaciencia. "Son cosas que pasan, llegaba con mucha velocidad y no lo he visto bien", asumía después.

Final con tensión

Oriol, consiciente de ese contratiempo, salió a la última ronda con la estrategia clara. Dar el máximo e imponer el ritmo que le consiguió el oro en el sprint masculino. En un esfuerzo titánico el esquiador de Banyoles hizo gala de su capacidad y acabó cruzando meta en la tercera posición con una renta más que suficiente para que la penalización no afectara al resultado. Paró el crono en 27:23.94, lejos del 27:40.43 de los estadounidenses, cuartos clasificafos.

Thibault Anselmet cruzó primero la meta para consolidar el oro para Francia (26:57.44), con el suizo Kistler segundo a 11.86. A 26.50 llegó Cardona que, tras unos minutos de nervios en incertidumbre, pudo celebrar este nuevo éxito del skimo.

Fans wave a French flag as gold medalists France's Thibault Anselmet and Emily Harrop, center, stand next to silver medalists Switzerland's Jon Kistler, left, and Marianne Fatton and bronze medalists Spain's Oriol Cardona Coll, and Ana Alonso Rodriguez, right, for a ski mountaineering mixed relay, at the 2026 Winter Olympics, in Bormio, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) / Rebecca Blackwell / AP

"Estoy abrumado por todo un poco, jodido y me duele la cabeza", reconoció el esquiador catalán tras acabar la prueba. "Estoy contentísimo por el tercer puesto. Lo hemos luchado mucho y ha sido increíble", afirmó un emocionado Cardona.

Ana, por su parte, afirmó que "hemos salido para luchar por el oro, era lo que queríamos, lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas, hemos conseguido otra medalla, que es la primera vez que unos deportistas en unos Juegos de invierno hacen dos medallas así que hemos hecho historia para nuestros país y nuestro deporte, tenemos que estar super contentos, ahora nos toca disfrutarlo de verdad".