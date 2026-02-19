¡Bronce histórico para Ana Alonso en los Juegos Olímpicos de invierno!

Ana Alonso logra el bronce en la prueba sprint de skimo de los Juegos Olímpicos de invierno en Milán - Cortina. La granadina finalizó la prueba con un tiempo de 3:10.22 que le valió para subirse al podio en la cita olímpica.

La primera posición fue para la suiza Marianne Fatton (2:59:77) y la segunda para la francesa Emily Harrop (3:02.15), que llegaba como número uno del ranking mundial.

Alonso fue capaz de remontar en la última transición antes de la bajada final a la francesa Margot Ravinel y logró colgarse el bronce.

Cabe recordar que la española sufrió un grave accidente (con una rotura del ligamento cruzado anterior y del ligamento lateral interno) cuando ya tenía la clasificación para los Juegos Olímpicos y logró recuperarse milagrosamente. "Estoy super emocionada. Ha sido un camino muy duro. Mi objetivo era este. La gente me decía que estaba loca", dijo a los micrófonos de RTVE tras cruzar la meta.

Primera medalla para España en estos JJOO

Con este histórico de la granadina, España suma su primera medalla en estos Juegos Olímpicos de invierno y la sexta de su historia.

La gran referencia sigue siendo el oro de Paquito Fernández Ochoa en el eslalon especial de Sapporo 1972, una gesta fundacional que abrió camino a nuevas generaciones.

Dos décadas después, Blanca Fernández Ochoa amplió el legado familiar con el bronce en el eslalon especial de Albertville 1992.

Regino Hernández se colgó el bronce en snowboard cross en Pyeongchang 2018 y, en esa misma edición, Javier Fernández sumó otro bronce en patinaje artístico, llevando a España al podio también sobre hielo.

Noticias relacionadas

El capítulo más reciente lo había firmado Queralt Castellet con la plata en el halfpipe de snowboard en Pekín 2022, confirmando la consolidación del snowboard como uno de los grandes motores del éxito español en el invierno olímpico.