Bernat Clarella pone en valor al skimo español: "Hemos cambiado el modelo para llegar donde estamos ahora"

En Milán-Cortina 2026, el esquí de montaña español ha necesitado una sola jornada para dejar de ser promesa y convertirse en realidad. Oriol Cardona se coronó campeón olímpico en el esprint y Ana Alonso completó el golpe con un bronce que confirma que España ha llegado a la élite del skimo para quedarse.

A las pocas horas de este nuevo éxito, Bernat Clarella, presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), no escondía la emoción en una charla con Sport. "Todavía no nos hacemos la idea. Ha sido muy emocionante e intenso. Un auténtico derroche de energía", explicó satisfecho, mientras se mezclaban abrazos, fotos y esa sensación de haber abierto una puerta histórica.

Y remató la dimensión del momento: "Hemos conseguido lo que nunca había pasado: dos medallas y un diploma en un deporte que debutaba en los Juegos. Tres finalistas y una semifinalista. Definitivamente estamos en el mapa".

Oriol Cardona, un oro histórico en Milán - Cortina / AP

La fotografía del día tiene dos protagonistas. Cardona, referencia mundial del esprint, cumplió con el guion de favorito y firmó un oro que sitúa su nombre entre los grandes del deporte español de invierno.

Y Alonso, en una final femenina de máxima exigencia, remontó para subir al podio tras meses marcados por la adversidad y una recuperación exprés que ya es historia olímpica.

Y, el sábado, el relevo mixto de Cardona y Alonso

El foco olímpico, sin embargo, no se apaga aquí. Clarella ya piensa en lo que viene: "Para el sábado, viendo su estado de forma, las posibilidades de medalla son elevadas, pero tenemos que ser cautelosos. Este viernes estiraremos piernas, haremos ajustes, sesión de masaje y el sábado ya celebraremos. Ahora toca disfrutar de este éxito".

Oriol Cardona y Ana Alonso, juntos tras su doblete histórico / Europa Press/Contacto/Davide Van / Europa Press

El relevo mixto aparece como la siguiente gran oportunidad para conseguir la tercera medalla en estos Juegos y la octava en total para la historia de la delegación española. La prueba se disputa este sábado 21 de febrero a partir de las 13:30 horas en España.

Y quizá lo más importante: el impacto. "Hemos conseguido emocionar a toda España, hemos visto noticias por todas partes. Ha pasado algo muy, muy grande. Estamos en la élite mundial y esto es gracias a muchos años picando piedra. Hemos cambiado el modelo para llegar donde estamos ahora", cerró, poniendo voz al salto de un deporte que, por fin, también juega en primera pantalla.