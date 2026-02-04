La atleta de Groenlandia que raja de Trump desde los Juegos Olímpicos: "Es un idiota y está tan loco como Putin"

A pocos días de que arranque la acción en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milan-Cortina 2026, el biatlón ya tiene un nombre propio fuera de los cronos: Ukaleq Slettemark, una de las pocas atletas nacidas en Groenlandia presentes en la cita olímpica y, por ahora, una de las figuras más comentadas por motivos que trascienden el deporte.

La biatleta de 25 años, integrada en la delegación de Dinamarca, no llega precisamente como favorita. De hecho, esta temporada no ha pasado de una 47ª plaza en Copa del Mundo. El origen está en sus críticas directas al presidente estadounidense, Donald Trump, a quien ya había atacado tras competir en Hochfilzen (Austria) con una frase sin filtros: "Donald Trump es un idiota", sostuvo entonces, asegurando que no entiende "nuestra cultura" ni "qué tipo de sociedad es Groenlandia".

Lejos de rebajar el tono, Slettemark ha reiterado el mensaje en Italia. En declaraciones al diario Corriere della Sera, la deportista explicó su dilema personal con una imagen tan propia del biatlón como cargada de intención: "Yo esquío y disparo en blanco, pero ¿cómo puedo ignorar a quienes se deslizan sobre conceptos tan explosivos y se preparan para disparar con balas de verdad?". Y remató con otra comparación que ha dado la vuelta a Europa: "Trump es tan loco como Putin".

"Si hiciera algún tipo de declaración, probablemente ya no podría entrar en Estados Unidos", desliza, antes de añadir que, en el fondo, "me vendría muy bien". Desde su entorno aseguran que, desde que habló, recibe "muchos mensajes de apoyo".

Su hermano también estará en Milán - Cortina

Slettemark no estará sola en los Juegos. A su lado aparece un apoyo clave: su hermano Sondre, tres años menor, también presente con el equipo danés.

Ambos entrenan en Noruega y comparten una historia compleja: crecieron con el sueño de una mayor independencia respecto a Dinamarca, pero competir con Dinamarca se ha convertido en su mensaje más potente en el contexto actual.

"El mensaje más fuerte es que competimos a la vez por Groenlandia y por Dinamarca", defiende Ukaleq, interpretando esa dualidad como una declaración de intenciones: "Concursar con ellos es la señal de que no tenemos ninguna intención de formar parte de Estados Unidos".