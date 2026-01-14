Los Ángeles 2028 abre la venta de entradas

Los Juegos de Los Ángeles 2028 abren este miércoles y hasta el próximo 18 de marzo el registro para los aficionados de todo el mundo que quieran entrar en el sorteo de entradas para la competición, a través de Tickets.LA28.org, con un precio inicial de 28 dólares.

La organización anunció que los participantes entrarán en un sorteo, que asignará aleatoriamente horarios para la compra de entradas durante varias fases de ventas futuras, la primera del 9 al 19 de abril de este año. La preventa para residentes locales será antes, del 2 al 6 de abril.

Las entradas para los Juegos Paralímpicos se pondrán a la venta en 2027.

El registro es obligatorio tanto para optar a entradas de un único deporte o de varios y aunque el precio inicial es de 28$ los detalles para todas las categorías de entradas se harán públicos en abril.

Los Juegos de Los Ángeles, que se celebrarán del 14 al 30 de julio de 2028, ofrecerán tickets individuales y experiencias de hospitalidad premium, con al menos un millón de localidades al precio de 28$ y un tercio por menos de 100$.

"Una entrada para los Juegos es mucho más que un asiento en las gradas. Es una oportunidad de presenciar la historia y formar parte de momentos impresionantes en los que celebramos lo mejor de la humanidad y vivimos la unidad a través del poder del deporte", afirmó el director de LA28, Reynold Hoover, en una ceremonia en el Memorial Coliseum, que congregó a más de 300 atletas olímpicos y paralímpicos.