JUEGOS OLÍMPICOS
Ana Alonso, tras ganar la medalla de bronce en skimo: "Me miraban como si estuviera loca, pero aquí está la medalla"
Ana Alonso se cuelga el bronce en el debut del esquí de montaña en Milano-Cortina y suma la sexta medalla de España en unos Juegos de Invierno
El deporte español vuelve a sonreír en la nieve. Ana Alonso ha hecho historia este jueves en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026 al conquistar la medalla de bronce en la prueba de esquí de montaña (skimo). En el estreno de esta disciplina como olímpica, la granadina ha demostrado que los sueños, por muy "locos" que parezcan, se cumplen con trabajo y resiliencia.
Con este metal, Alonso eleva a seis el contador histórico de medallas de España en unos Juegos de Invierno, uniéndose a leyendas como los hermanos Fernández Ochoa, Javier Fernández, Regino Hernández y Queralt Castellet.
"Ha sido superduro"
Visiblemente emocionada y casi sin aliento tras cruzar la meta, Ana Alonso no pudo contener las lágrimas al atender a los medios. "No tengo palabras, estoy súper emocionada. Gracias a toda la gente que ha estado conmigo. Ha sido superduro, de verdad", confesaba la deportista.
Alonso aprovechó el momento para reivindicar su camino, marcado por el escepticismo de algunos y el apoyo incondicional de su entorno más cercano: "Siempre dije que iba a luchar por mis objetivos, me miraban como si estuviera loca y aquí está la primera medalla. Mucha gente ha creído en mí: familia, fisios... he sentido mucha fuerza".
La rodilla responderá en el relevo
La preparación de la granadina no fue un camino de rosas debido a problemas físicos, pero su fortaleza mental ha sido clave para subir al podio. "Sabíamos que en el esquí de montaña hacíamos bien las cosas. La rodilla ya ha pasado lo peor y para el relevo va a aguantar como una campeona", aseguró, dejando claro que su ambición en estos Juegos no termina aquí.
- Maldini se lleva las manos a la cabeza: 'Si lo de Prestianni no hubiera ocurrido, el Real Madrid..."
- Un experto en lectura de labios revela qué le dijo Vinicius a Prestianni
- Pedri se compra un hotel de 4,2 millones de euros en Madrid, junto al futuro circuito de la F1
- El United responde al Barça sobre el precio de Rashford
- Carles Planchart, Albert Puig y Francesc Cos, el tridente de Víctor Font para la dirección deportiva del Barça
- Tensión total en el túnel de vestuarios de Da Luz: ¡Llegaron a las manos!
- Confirmado: Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, sancionado con siete partidos en LaLiga
- Lío en el United por el precio de venta de Rashford al Barça