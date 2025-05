Alejandro Blanco seguirá siendo presidente del COE hasta 2029

La Junta Electoral del Comité Olímpico Español (COE) publicó este miércoles como definitiva y única la candidatura de Alejandro Blanco a las elecciones a la presidencia del organismo el próximo día 28, al no haber recibido reclamaciones contra su admisión provisional hace dos días.

Blanco presentó el pasado día 5 su candidatura para optar a su sexto mandato, en la Asamblea General del 28, con el apoyo de 35 de las 36 federaciones olímpicas y el total de las 23 no olímpicas. Con la falta de otra candidatura, Blanco cumplirá mandato hasta el 2029 al frente del COE.

El reglamento electoral exige que las candidaturas cuenten con el aval al menos de 10 presidentes de federaciones -como mínimo 6 olímpicas- antes de su proclamación oficial para la votación posterior en la Asamblea y con el apoyo incondicional que ha recibido el gallego, no hará falta ninguna votación.

Así pues, Blanco seguirá en el cargo máximo del Comité Olímpico Español durante la cita olímpica de invierno del 2026, que se celebrarán en Milán-Cortina y también seguirá siendo presidente cuando se celebren los próximos Juegos Olímpicos de verano, en Los Angeles, el año 2028.

Dos décadas de presidente

Alejandro Blanco se convirtió en el decimoséptimo presidente del COE el 29 de septiembre de 2005, tras ganar en la votación a Mercedes Coghen (101 votos a 84) y fue reelegido como candidato único en 2009, 2013, 2017 y 2021. Anteriormente fue presidente de la Federación de Judo de Castilla y León (1985-1993) y presidente de la Federación Española (1993-2005).

Blanco confirmó el pasado marzo en Grecia, donde asistió a la sesión del COI que eligió a la zimbabuense Kirsty Coventry como nueva presidenta tras la marcha de Thomas Bach, su decisión de volver a presentarse a las elecciones. Una decisión tomada ante la petición unánime de sus miembros para que fuese de nuevo candidato.

A dicho Ejecutivo pertenecen presidentes de federaciones como Jesús Carballo (gimnasia), Fernando Carpena (natación), José Hidalgo (triatlón) o Francisco Blázquez (balonmano). La vicepresidenta primera es la exjudoca Isabel Fernández.

Vida dedicada al judo

Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Valladolid, su primer cargo de responsabilidad en una federación deportiva lo ejerció como presidente de la Federación de Judo y Deportes Asociados de Castilla y León, deporte en el que es cinturón 7º DAN y en el que ejerció como entrenador y árbitro.

Desde 1985 hasta 1993 ostentó la presidencia de esta federación y después llegó a la presidencia de la Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados (RFEJYDA), que dirigió hasta que se convirtió en presidente del COE el 29 de septiembre de 2005.