Alejandro Blanco: "En los Juegos Olímpicos no hay milagros"

El presidente del Comité Olímpico Español afronta unos nuevos Juegos; Milano Cortina 2026, los sextos de invierno desde que accedió al cargo: optimista y plenamente confiado en el rendimiento de los 20 deportistas que representarán a España, Blanco reclama valorar la importancia de la clasificación, la relevancia de los diplomas y deja abierta la puerta a la creación de un centro de alto rendimiento (CAR) dedicado únicamente a los deportes de invierno.

P. Sextos Juegos de Invierno para usted. ¿Se repiten las sensaciones o siempre hay algo distinto?

R. Se repiten muchas cosas: la seguridad del trabajo bien hecho, la ilusión, el compromiso… pero al mismo tiempo cada vez es especial. Unos Juegos son un momento único para cualquier deportista y para cualquiera que lo vive desde dentro. Luego la competición te coloca, pero antes de empezar ya hay satisfacción por lo que se ha construido.

P. Históricamente, España no acumula grandes resultados en nieve. ¿Qué significa llegar con 20 deportistas a Milano Cortina?

R. Significa muchísimo. No somos un país con esa tradición histórica, es verdad, pero llevamos una expedición de 20 deportistas con máxima ilusión y entrega. Y lo más importante: aquí nadie regala la clasificación. Hablas de 90 países y unos 3.000 deportistas. Solo el hecho de estar ahí ya indica que el deporte avanza. Aquí nadie regala nada. En Vancouver 2010 fuimos con 19 deportistas. Hay consolidación: el trabajo está dando resultado. En deportes de nieve y hielo, además, la alta competición es muy exigente. Por eso, que aumente la presencia española tiene un valor enorme.

P. ¿Qué expectativas maneja el COE?

R. Me lo transmiten los técnicos: hay posibilidades reales de tener medalla. Y eso es muy importante decirlo con naturalidad, porque en unos Juegos de Invierno no hay milagros. Si no vienes con nivel, si no te has clasificado bien, es muy difícil.

P. ¿En qué se basa ese optimismo?

R. En los resultados previos: Copas del Mundo, rendimiento en especialidades, evolución competitiva… Eso nos permite ser optimistas. Otra cosa es decir “cuántas medallas vamos a ganar”, porque eso es imposible. Prefiero esperar al resultado final.

P. ¿Y los diplomas?

R. No podemos olvidarlos. Estar entre los ocho mejores del mundo es un logro enorme. El diploma olímpico también define el nivel de un equipo.

P. Si miramos nombres propios, ¿por dónde pasan las opciones más claras? Hay grandes esperanzas en el esquí de montaña, con Oriol Cardona y Ana Alonso especialmente.

R. En esquí de montaña tenemos deportistas sacando grandes resultados. Es una disciplina muy consolidada. Hay nivel, hay argumentos, y puede darnos grandes alegrías. Para mí, Oriol es el mejor del mundo en su especialidad. Y en el caso de Ana, después de su accidente y su recuperación, ya se ha ganado su medalla eterna. Pero es que además, llega con opciones deportivas de verdad.

P. En hielo, las opciones son más escasas y los recursos, menores...

R. Tenemos dos parejas. Olivia Smart y Tim Dieck, y Sofía Val y Asav Kazimov, están en el top 10 mundial y competirán a un nivel muy alto, estoy convencido. La meta es estar entre los ocho primeros y pelear cada programa. No podemos olvidar a Tomás [Guarino], que ha hecho un trabajo fantástico. Son deportistas que llevan tiempo construyendo y llegan con un nivel que les permite competir de tú a tú. Lo mismo con Nil Llop y Daniel Milagros.

P. Las últimas medallas llegaron desde el half pipe.

R. Lucas Eguibar y Queralt Castellet tienen una calidad innata. Confío plenamente en ellos. Pero insisto: la competición te coloca. Lo importante es llegar preparado, con argumentos, y ellos los tienen.

P. El deporte español aplica ya esa política que tanto reclamaron los deportistas, la de reservar plazas en el cuerpo militar para asegurar el futuro de los deportistas españoles, como ocurre en Italia desde hace tiempo. ¿Se notarán los resultados?

R. No lo hemos agradecido lo suficiente. Los deportistas lo pedían y se ha conseguido. La actitud que ha tenido Margarita Robles, ministra de Defensa, ha sido clave. Esta es la tercera convocatoria y se va consolidando: asegurar un futuro mientras compites, representando a España y, además, con opciones de carrera profesional.

P. ¿Por qué es tan relevante para el COE?

R. Porque nuestra gran preocupación es la persona. El deportista no es solo resultados: es formación y futuro. A mí me ha costado mucho sacarlo adelante con distintos gobiernos, y por eso aplaudo a quienes han tomado decisiones, especialmente el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa. Son 50 plazas, es un ejercicio de cordura y abre un camino. Pocos países lo tienen.

P. Si hablamos de España y deportes de invierno, el gran déficit histórico son las infraestructuras. ¿Se construirá un centro de alto rendimiento específico para deportes de invierno?

R. Sin ninguna duda es necesario. Si queremos que progresen los deportes de invierno, necesitamos centros: montaña, nieve y hielo. Un centro de alto rendimiento donde puedan entrenar como en otros países, con preparación física, tecnificación y estabilidad.

P. ¿Es un proyecto factible a corto plazo?

R. Totalmente. En España se puede hacer perfectamente. La idea está ahí. Hay que ser sensatos, hablar con el Gobierno y elegir el mejor sitio. Un centro de tecnificación donde puedan entrenar con tranquilidad sería un gran salto de calidad.

P. ¿Le sigue doliendo que la candidatura Barcelona-Pirineos se diluyese de una manera tan agria?

R. Me acuerdo continuamente. Era una gran oportunidad para España. Pero es agua pasada y vivimos el presente. Se lloró un día y seguimos. No cerramos puertas: no sabemos cómo serán las normas en el futuro, pero España y los Pirineos se merecen unos Juegos.

P. Mirando al movimiento olímpico: Kirsty Coventry está a punto de cumplir un año como presidenta del COI y Juan Antonio Samaranch acaba de ser reelegido vicepresidente.

R. Estamos expectantes. Será importante escuchar el programa de Coventry y ver hacia dónde camina el movimiento olímpico. Hay que aplaudir a Juan Antonio por su trayectoria y por lo que ha aportado. Y también tenemos a Pau Gasol: ya era un fuera de serie como deportista y ahora lo sigue siendo. Entre los dos representan muy bien a España y lo seguirán haciendo.