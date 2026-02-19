Alejandro Blanco, "exultante" con el éxito total del equipo español de esquí de montaña
El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, celebra el "éxito rotundo" tras las medallas de oro y bronce conseguidas por la delegación española en la prueba de esquí de montaña
El debut del esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 no ha podido empezar mejor para la delegación española. Tras las medallas conseguidas este jueves en la prueba de sprint, el oro de Oriol Cardona y el bronce de Ana Alonso, el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, no ocultó su orgullo por lo que considera un "éxito rotundo".
"Estamos muy contentos, exultantes y realmente impresionados por la actuación de todo el equipo", afirmó Blanco en declaraciones recogidas por EFE. Para el dirigente, el mérito no reside solo en los metales, sino en la solidez del bloque: "Solo hay tres comités olímpicos con cuatro clasificados y los cuatro han hecho una competición extraordinaria".
El "oro" de la superación
Blanco quiso poner especial énfasis en la medalla de Ana Alonso. La granadina se colgó el bronce apenas cuatro meses después de una grave rotura de ligamentos sufrida en octubre. "Para mí, este bronce es como un oro después de la lesión y la recuperación que ha hecho", destacó el presidente del COE.
Asimismo, ensalzó el papel de los otros dos integrantes del equipo: María Costa, que alcanzó las semifinales, y Ot Ferrer, que firmó una meritoria quinta posición.
Una apuesta federativa ganadora
Sobre el flamante campeón olímpico, Oriol Cardona, Blanco fue tajante: "Venía a por el oro desde la primera carrera que hizo". El presidente cerró su balance agradeciendo la labor técnica detrás de los focos: "Tenemos que estar muy agradecidos a la federación y a todos los técnicos. Es un gran éxito para el deporte español".
- Maldini se lleva las manos a la cabeza: 'Si lo de Prestianni no hubiera ocurrido, el Real Madrid..."
- Un experto en lectura de labios revela qué le dijo Vinicius a Prestianni
- Pedri se compra un hotel de 4,2 millones de euros en Madrid, junto al futuro circuito de la F1
- El United responde al Barça sobre el precio de Rashford
- Carles Planchart, Albert Puig y Francesc Cos, el tridente de Víctor Font para la dirección deportiva del Barça
- Lío en el United por el precio de venta de Rashford al Barça
- Tensión total en el túnel de vestuarios de Da Luz: ¡Llegaron a las manos!
- Confirmado: Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, sancionado con siete partidos en LaLiga