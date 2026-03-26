Las grandes decisiones de Teresa Perales, Carolina Marín y María Pérez

En la vida de un deportista olímpico o paralímpico, el apoyo de socios como Sanitas es fundamental. La compañía sanitaria celebró sus dos décadas apoyando al deporte español con algunos de los atletas que han puesto el listón del deporte español por encima de cualquier previsión. Los 20 años de esta alianza con los representantes del Comité Olímpico Español se celebraron en el evento 'Juntos haciendo historia'.

Teresa Perales y la cumbre de los octavos Juegos

Contó con la participación de numerosos medallistas olímpicos y paralímpicos como Saúl Craviotto, Teresa Perales, Carolina Marín, Ricardo Ten, Ona Carbonell, Jon Santacana, Javier Fernández, María Pérez, Regino Hernández, Eva Moral, Oriol Cardona o Ana Alonso, que compartieron sus experiencias en la élite deportiva y reflexionaron sobre los retos que han marcado carreras exitosas, pero llenas de dificultades.

El piragüista Saúl Craviotto (i) y la nadadora paralímpica Teresa Perales (d) y la exjugadora de balonmano Eli Pinedo (d) durante la celebración del evento 'Juntos haciendo historia' donde se conmemoran los 20 años de Sanitas acompañando a los deportistas olímpicos y paralímpicos, a 25 de marzo de 2026, en Madrid. / Carlos Luján / Europa Press

"Pienso mucho en Los Ángeles, probablemente todos los días. Es un gran reto y una gran locura por mi parte, pero también una necesidad pensar que tengo ese objetivo ahí. Todos nos movemos por objetivos. A veces a corto plazo con el caramelito de la primera competición y luego el de la segunda o tercera. Estamos cerca de entrar en la mitad del camino y si este año sale bien sé que iré a por todas", aseguró la nadadora paralímpica Teresa Perales en declaraciones a EFE.

La aragonesa ha participado en siete Juegos Paralímpicos consecutivos, desde Sídney 2000 hasta París 2024. Con sus 28 medallas igualó el registró de metales fijado por Michael Phelps, que parecía totalmente inalcanzable para cualquier otro ser humano. Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2021, Perales tratará, en los dos años y medio que tiene por delante, estar en sus octavos Juegos.

¿Competirá Carolina Marín en el Europeo?

En Río 2016, el deporte español celebró el oro de Carolina Marín. En París 2024, todo un país llorón con ella tras la rotura del ligamento cruzado anterior y de los meniscos interno y externo de su rodilla derecha. Desde en entonces, la onubense ha vivido un camino de redención personal que puede tener un final a la altura de su carrera. La jugadora recibirá un homenaje por su trayectoria deportiva el próximo 12 de abril en Huelva en la jornada de clausura de los Europeos de bádminton, en los que podría reaparecer.

Carolina Marín (c) interviene en la presentación del evento del COE, 'Juntos haciendo historia', donde se conmemorarán los 20 años de Sanitas este miércoles en Madrid. / Kiko Huesca / EFE

"Todavía no lo sé, pronto sabréis noticias. Más pronto que tarde. Las sensaciones son muy buenas con mi rodilla. Otra cosa no puedo decir. No tengo una fecha límite para anunciarlo. Me he querido ir viendo día a día. La decisión la tengo tomada y por eso os traslado que más pronto que tarde se sabrá la decisión definitiva", dijo Marín, durante el evento de Sanitas 'Juntos haciendo historia', según informó la Agencia EFE.

La gran protagonista de los JJOO de Tokio fue María Pérez, con dos oros que la convirtieron en la mejor deportista española del momento. Ahora, la doble campeona del mundo de 20 y 35 kilómetros marcha en Budapest 2023 y Tokio 2025, asegura que competirá menos, pero se fija otro gran reto. "Este año voy a descansar más pero estoy con expectativas bonitas e ilusión. Antonella Palmisano tiene que defender su corona de campeona de Europa y yo trataré de quitársela", aseguró durante el evento Sanitas 'Juntos haciendo historia'.

El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, durante la celebración del evento 'Juntos haciendo historia' donde se conmemoran los 20 años de Sanitas acompañando a los deportistas olímpicos y paralímpicos, a 25 de marzo de 2026, en Madrid. / Carlos Luján / Europa Press

También compartió sus experiencias en el acto el piragüista español Saúl Craviotto, el deportista olímpico más laureado de España con seis medallas: "Me quedo con formar parte del movimiento de este equipo en el que todos remamos en común dando espectáculo a la gente y a la sociedad".

El apoyo de Sanitas al deporte olímpico y paralímpico

También tuvo palabras de reconocimiento Carlos Jaureguizar, consejero delegado de Sanitas y de Bupa Europa y Latinoamérica, quien subrayó el compromiso de la compañía con el deporte de alto nivel y la promoción de hábitos de vida saludables. "Su esfuerzo y su capacidad de superación representan valores que compartimos plenamente", defendió. Este compromiso se refleja, entre otras iniciativas, en la colaboración de Sanitas con el Comité Paralímpico Español, del que es Proveedor Médico Oficial desde 2006 y uno de los principales impulsores del Plan ADOP (Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico).

El acto también contó con la presencia de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español. "En el deporte de alto nivel no hay excelencia sin salud, ni rendimiento sin cuidado. Por eso, contar con el compromiso de una compañía como Sanitas durante tantos años ha sido clave para nuestros deportistas", aseguró. Blanco agradeció el trabajo realizado por la compañía, "tanto para los deportistas españoles como para el conjunto de la sociedad".