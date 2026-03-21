Juanma Castaño se rinde al nuevo diseño de España: "Probablemente sea la camiseta más bonita en 30 años"

La presentación de la segunda equipación de España para el Mundial 2026 no solo ha generado expectación entre los aficionados, sino también entre las voces más influyentes del periodismo deportivo.

Uno de los primeros en pronunciarse ha sido Juanma Castaño, que no ha dudado en mostrar su entusiasmo en El Partidazo de COPE.

"Probablemente, sea la camiseta más bonita que le he visto a la Selección española en los últimos 30 años. Impresionante", ha afirmado el comunicador.

Un diseño que mira al pasado para conquistar el futuro

La nueva camiseta, presentada por Adidas dentro de su lanzamiento global de 25 equipaciones visitantes, apuesta por una estética vintage que recupera el histórico logo Trefoil y varios guiños clásicos.

Para España, la firma alemana ha elegido un enfoque profundamente cultural, inspirado en la tradición literaria del país.

Fermín posando con la nueva segunda equipación de la selección española / Adidas

El diseño se construye sobre un blanco roto que evoca las páginas envejecidas de un libro antiguo, acompañado por un patrón en tono pirita que remite a los dibujos y grafismos de los manuscritos clásicos. Las mangas y el cuello incorporan detalles en dorado y burdeos, reforzando ese aire retro que caracteriza a toda la colección. En la parte posterior, la inscripción "ESPAÑA" luce una Ñ destacada en dorado, un gesto simbólico hacia la identidad lingüística y cultural española.

El resultado ha sido recibido con entusiasmo generalizado, tanto por la elegancia del diseño como por la carga simbólica que encierra.

El pronóstico de Castaño

Además de elogiar su belleza, Castaño fue tajante respecto al impacto comercial que tendrá la prenda. "La camiseta es preciosa. Va a arrasar. Adidas va a arrasar con esta camiseta", ha sentenciado en antena.

Su valoración coincide con la tendencia actual: los diseños retro están viviendo un auge notable, y la combinación de nostalgia, identidad cultural y modernidad parece haber dado en el clavo.

El precio, la otra cara del debate

Aunque la acogida estética ha sido prácticamente unánime, el coste de la equipación ha generado polémica entre los aficionados.

La versión estándar parte de los 100 euros, mientras que la authentic alcanza los 150. Personalizaciones, manga larga o financiación pueden elevar el precio final hasta los 180 euros o más.

Imagen del precio de las nuevas camisetas en la Web de la RFEF / RFEF

Un Mundial marcado por el contexto

A pesar de que el Mundial 2026 está rodeado de tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, las selecciones y sus patrocinadores siguen avanzando en los preparativos.

Adidas, en particular, ha apostado por un lanzamiento masivo que ha situado a España como una de las protagonistas.

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Y si algo ha quedado claro tras la reacción de Juanma Castaño, es que la camiseta española no solo aspira a ser un símbolo cultural, sino también un fenómeno de ventas.