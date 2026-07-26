El joven Jackson Koivun impresiona y pone al 3M Open patas arriba

Hay jugadores que llaman a la puerta y otros que directamente entran sin pedir permiso. Jackson Koivun pertenece al segundo grupo. A sus 21 años, el joven estadounidense ha puesto el 3M Open del PGA Tour patas arriba con una tercera jornada sencillamente espectacular: un 61 que le ha colocado como líder en solitario después de 54 hoyos y que le permite afrontar la última ronda con tres golpes de ventaja sobre sus perseguidores.

Koivun firmó una vuelta de auténtico videojuego en el TPC Twin Cities. Pero lo más llamativo no fue solamente el resultado final, sino la manera en la que llegó hasta él. El norteamericano convirtió los últimos nueve hoyos en una exhibición de poderío ofensivo, completando un espectacular 28 de vuelta en los segundos nueve, récord del torneo.

Dos eagles en ese tramo, incluido el conseguido en el hoyo 18, terminaron de redondear una jornada que ya forma parte de la historia del 3M Open. El 61 le permitió escalar hasta los -20 y tomar una renta de tres golpes que vale oro a estas alturas de la competición.

Koivun irrumpe con fuerza

La explosión de Koivun llega, además, en un momento en el que el PGA Tour vive una auténtica renovación generacional. El estadounidense ha demostrado que tiene algo más que talento: tiene la capacidad de mantener el pulso cuando el escenario exige personalidad. Con el liderato en sus manos y 18 hoyos por delante, tendrá que gestionar ahora la presión de jugar por primera vez por un título del PGA Tour con todo el mundo mirando sus movimientos.

Koivun firmó una impresionante tarjeta de 61 golpes y cuenta con tres de renta de cara a la jornada final de este domingo / PGA TOUR

Y es que por detrás llega un rival que no necesita presentación. Scottie Scheffler, número uno mundial, protagonizó también una remontada espectacular en la tercera jornada, especialmente en los nueve últimos hoyos, donde encadenó una sucesión de birdies y un eagle para meterse de lleno en la pelea. El estadounidense partirá en la jornada final a seis golpes de Koivun, una distancia importante, pero no definitiva teniendo en cuenta su capacidad para fabricar vueltas estratosféricas.

La gran incógnita será saber si Koivun puede mantener el pulso durante una última jornada que promete emociones fuertes. El joven talento estadounidense ha hecho lo más difícil: pasar de aspirante a líder y hacerlo con una actuación demoledora. Ahora llega el momento de la verdad. El momento en el que los nervios pesan, cada golpe vale doble y cualquier error puede cambiarlo todo. “Obviamente, 61 es un gran resultado. Estoy emocionado de poder salir y lograr mi mejor marca personal”, dijo Koivun.

A por su primer título

Koivun se encuentra ahora en una posición privilegiada para alzar un trofeo en el TOUR por primera vez en tan solo su tercera participación como miembro de pleno derecho. No pasó el corte en el John Deere Classic, pero se recuperó con un empate en el décimo lugar en el Campeonato ISCO.

Koivun obtuvo su estatus en el PGA TOUR a través del programa PGA TOUR University Accelerated al alcanzar el umbral de 20 puntos con un cuarto puesto en el Campeonato de la NCAA de 2025. Si bien ya obtuvo su tarjeta del TOUR en 2025, regresó a Auburn para la temporada 2025-26.

Y aunque ayudó a los Tigers a conseguir su segundo título nacional en tres años, también se convirtió en el primer jugador en la historia en ganar los tres premios al Jugador del Año (Haskins, Hogan y Nicklaus) más de una vez.