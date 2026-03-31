CULTURISMO
Joseph Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger, ya es una estrella del culturismo: es idéntico a su padre
El sucesor de 28 años de Arnold Schwarzenegger, hijo de una relación extramatrimonial, ganó su primera competición como culturista
Arnold ya tiene a su sucesor en el mundo de los hierros. Joseph Baena, de 28 años y hijo de Schwarzenegger fruto de una relación extramarital junto a Mildred Baena, ganó este pasado fin de semana su primera competición de culturismo.
Baena, de quien no se puede dudar que sea hijo de Arnold debido a su extremo parecido con su padre, compartió a través de sus redes sociales su alegría tras debutar con éxito en la NPC (una federación de culturismo natural) en Colorado, Estados Unidos. En su estreno, Joseph se proclamó campeón de las modalidades de peso pesado, Classic Physique True Novice y Classic Physique Novice, además de ganar la medalla de plata en Classic Physique Open Class C.
Para su padre de 78 años, quien le ha ayudado en sus primeros pasos en el gimnasio y a perfeccionar su físico, es un orgullo ver a uno de sus cinco descendientes (Katherine Schwarzenegger, Christina Schwarzenegger, Patrick Schwarzenegger, Christopher Schwarzenegger yJoseph Baena) dar sus primeros pasos en el deporte.
Nacido en California, Joseph Baena pasó su infancia alejado de los focos y sin relación directa con el mundo del culturismo, como sí sigue teniendo su padre Arnold todavía a día de hoy y tras llevar varias décadas retirado. Fuera del gimnasio, Baena ha construido su fortuna centrado en el sector inmobiliario en la zona de Los Ángeles, además de ser creador de contenido en redes sociales.
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