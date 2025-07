Josep Mateu, reelegido presidente de Sport Cultura Barcelona

Josep Mateu, presidente del RACC, ha sido reelegido como presidente de Sport Cultura Barcelona en el marco de la Asamblea General que se celebró en la sede del RACC el pasado 18 de junio. De este modo, Mateu encabezará durante cuatro años más la principal entidad que aglutina los actores más destacados del mundo del deporte y la cultura en Barcelona.

Mateu accedió a la presidencia de Sport Cultura Barcelona en julio de 2023 y en estos dos años ha trabajado para impulsar nuevas actividades que faciliten la difusión del deporte y la cultura y sus valores. Son buenos ejemplos la sesión de debate sobre el futuro de los clubes en el nuevo fútbol mundial celebrada el año pasado, o el estudio sobre el deporte en las grandes ciudades con un análisis desde la perspectiva de género, publicado recientemente. Así, el conjunto de su tarea ha merecido la renovación de la confianza de los socios en su persona y su proyecto.

Plan de futuro

Ahora, con estos cuatro años por delante, pretende impulsar nuevos estudios para reflexionar sobre el deporte y la cultura y sus valores, incrementar los eventos y jornadas, y ampliar el número de entidades vinculadas a la institución.

“La confianza que me otorgan los socios de Sport Cultura Barcelona para seguir al frente de la institución me induce a seguir trabajando nuevos proyectos que ayuden a crear una sociedad mejor gracias al deporte y la cultura, y me anima a buscar la implicación de nuevas entidades y administraciones para hacer más fuerte nuestro colectivo”, ha expresado Mateu. Y ha remarcado que “mi voluntad es continuar impulsando estudios y análisis sobre deporte y cultura, debido a la buena acogida y divulgación que han tenido los llevados a cabo durante el pasado mandato, así como de organizar nuevas sesiones de debate y reflexión para aportar conocimiento sobre estos sectores y divulgar los valores entre nuestra sociedad”.

Mateu fue uno de los tres vicepresidentes de Sport Cultura Barcelona hasta que asumió el cargo de presidente. Por este motivo, conoce bien la institución y su dinámica, y está familiarizado con las principales entidades deportivas y culturales de Barcelona. Mateu es el tercer presidente de Sport Cultura Barcelona, ya que tomó el relevo de Albert Agustí. El primer máximo dirigente fue Manuel Carreras Fisas, actual presidente de honor.