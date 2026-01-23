Josep M. Monti: “El Sports World Congress 2026 llega en el momento clave de la gran transformación de los estadios”

“La edición 2026 del Sports World Congress llega en un momento especialmente relevante para el sector”, explica Josep M. Monti, presidente del congreso. “Estamos hablando de una inversión global prevista de más de 50.000 millones de euros en renovación, ampliación y construcción de nuevos estadios en los próximos años, y el SWC se convierte en el espacio donde los profesionales pueden analizar esta transformación desde la experiencia real y hacer negocio”. Monti destaca que el congreso volverá a reunir a los operadores y managers de muchos de los estadios que serán protagonistas del Mundial 2030, precisamente “cuando toca ejecutar inversiones pensadas a cuatro años vista”, además de contar con la participación de grandes estudios de arquitectura internacionales como Nikken Sekkei, autores del nuevo Spotify Camp Nou, en el marco de Barcelona Capital Mundial de la Arquitectura 2026.

¿Qué representa la edición 2026 del Sports World Congress para el sector de los estadios y recintos deportivos?

La edición 2026 del Sports World Congress llega en un momento especialmente relevante para el sector. Estamos hablando de una inversión global prevista de más de 50.000 millones de euros en renovación, ampliación y construcción de nuevos estadios en los próximos años. En este contexto, el SWC se convierte en un espacio donde los profesionales pueden analizar esta transformación desde la experiencia real y hacer negocio. Volveremos a contar con los operadores y managers de la mayoría de estadios de la Copa del Mundo 2030, de España, Portugal y Marruecos, que es ahora cuando se tienen que ejecutar las inversiones a cuatro años vista del mundial. Además este año, en el marco de la Capital Mundial de la Arquitectura Barcelona 2026, participaran los grandes arquitectos internacionales especializados en estadios, entre ellos el prestigioso despacho japonés Nikken Sekkei, los autores del nuevo Spotify Camp Nou.

¿Quienes son Nikken Sekkei y que representará su obra para Camp Nou?

Nikken Sekkei es uno de los estudios de arquitectura e ingeniería más prestigiosos y antiguos del mundo, fundado en 1900 en Japón, con más de 120 años de historia. La firma es reconocida internacionalmente por su capacidad para combinar arquitectura, ingeniería, urbanismo y sostenibilidad en proyectos de gran complejidad. Entre sus obras más icónicas destacan la Tokyo Skytree, una de las torres más altas del planeta, el Tokyo Dome, referente mundial en arquitectura deportiva, y el Nissan Stadium de Yokohama, sede de finales de la Copa del Mundo. En el ámbito internacional, Nikken Sekkei ha desarrollado proyectos emblemáticos en Asia, Europa y Oriente Medio. El Spotify Camp Nou by Nikken Sekkei significa unir dos iconos internacionales centenarios. La unión de tradición, diseño y modernidad dejará en Barcelona un legado que perdurará hasta la siguiente transición de los estadios, como mínimo de aquí a 100 años más.

¿Que quieres decir con la transición de los estadios?

Pues que hora estamos viviendo la transición tecnológica de estos grandes "venues" deportivos y multiusos, principalmente para transformar la experiencia física. Pero en el futuro primará la experiencia digital. En la pandemia hubo un pequeño "piloto", pero como la mayoría de nuestra generación no es nativa digital, pues al salir de la pandemia todos tuvimos una gran necesidad de volver a las experiencias presenciales. Pero los que están naciendo ahora ya vivirán hasta el próximo siglo y para ellos los estadios estarán en la pantalla, mejor dicho en multipantalla, y con experiencias extrasensoriales incluso mejor que las experiencias sensoriales presenciales. Cada vez habrá más demanda de escapar de la realidad, como en Ready One Player. Nos puede parecer ciencia ficción, pero en el SWC estamos viendo muchísimas cosas que se nos escapan a la mayoría. La IA avanza más rápido de lo que somos capaces de asimilar, y ya ha llegado también al diseño, construcción y gestión de los estadios.

¿Algún otro destacado?

Muchos. Pero por nombrar alguno de ellos, HKS, que presentarán dos megaproyectos; una arena majestuosa en Diriyah (Arabia Saudí) y el nuevo estadio del equipo de la NFL Washington Commanders. Si la remodelación del Camp Nou representará un coste de 1.450 M€, el de Washington costará 3.750M€, más del doble. Trump quería que llevara su nombre.

¿Por qué considera que el SWC se ha consolidado como el congreso internacional B2B de referencia en este ámbito?

Precisamente por esto. No hablamos de lo tradicional y además no es un evento "comecroquetas". Los estadios y empresas participantes vienen a hacer negocio y a ver el futuro de sus estadios. En Europa el SWC ya es el evento de estadios más grande y en 2-3 ediciones será el de referencia mundial. En el MWC o el ISE ya se habla de todo, hasta empresas aseguradoras o bancos quieren estar en un evento que a priori es tecnológico. El estadio ya no es solo un recinto deportivo. Se han convertido en espacios multiusos donde se hacen conciertos, actos de empresa, convenciones, congresos (como el SWC) y hasta bodas. Los estadios más modernos integran hoteles, coworking, restaurantes Michelín, supermercados, franquicias, etc. El Bernabéu es un estadio urbano en el que hay hasta starbucks.

¿Cuáles serán los principales ejes temáticos que marcarán el programa del congreso en 2026?

La inteligencia artificial sin duda. Ya no hay fase de la vida de un estadio que se pueda escapar del machine learning. El término "smart stadium" es de verdad más inteligente que nunca. El estadio cobra vida porque aprende solo. Este podría ser el titular de un panel. Me lo guardo.

¿Por qué Barcelona es una sede estratégica para acoger una nueva edición del Sports World Congress?

No hemos descubierto nada nuevo. Barcelona es una gran capital mundial de congresos y a la vez está en el top 10 de ciudades deportivas. Se mantiene en este ranking desde los juegos olímpicos. Uniendo ambos sectores, está parte del éxito del SWC. Un tercer factor, y que sí ha sido estratégico para el SWC, es alinearse con el ISE, el congreso audiovisual más importante del mundo. Vienen a Barcelona más de 85.000 asistentes y 1.600 empresas. Muchas de estas empresas tienen productos y servicios para los estadios y arenas; como las pantallas LED de los video marcadores, las luces de los estadios, el audio, la producción audiovisual de eventos en directo, etc. Celebrar ambos congresos a la vez permite que haya una gran intensidad en Barcelona durante esa semana y muchas más oportunidades de negocio.

A nivel personal, ¿cómo vive usted el desarrollo y crecimiento del Sports World Congress desde sus inicios hasta la edición 2026?

Frenéticamente. No habíamos finalizado la anterior edición y ya estábamos discutiendo cómo sería la de este año. Igual que ahora ya estamos pensando también en la edición del 2027. Durante el ISE, nos da tiempo para ver las nuevas tendencias y sus aplicaciones para los estadios y las arenas. Luego durante el año las trabajamos. Somos proactivos y eso nos hace ir un poco por delante del resto. Es verdad que personalmente son muchas horas de sacrificio, pero nos gusta lo que hacemos.

¿Cuáles son los objetivos principales que se ha marcado la organización del SWC para este 2026?

En números, doblar la edición anterior, y ya lo hemos conseguido. Otro objetivo es el posicionamiento internacional y también lo estamos observando porque hay operadores de estadios que nos dicen que quieren participar en este "prestigioso" evento. Esto nos tiene que ayudar a convertir Barcelona en un hub de esta industria tan emergente, que es otro de los objetivos.