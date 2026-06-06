Josema Beast hace oficial la decisión que cambiará la historia del culturismo español

Era un secreto a voces y acabó convirtiéndose en realidad. La noticia del 'adiós' de Josema Beast como Classic Physique, lejos de ser algo trágico tratándose de un vigente top-4 del Mr. Olympia 2025 en esta categoría, ha caído como un regalo entre los aficionados al culturismo. El salto del talentoso atleta de 24 años a Open, la categoría reina de esta disciplina donde no hay límites de peso y en la que se curtieron estrellas como Ronnie Coleman, Jay Cutler, Lee Haney o Dorian Yates supone descubrir un nuevo horizonte en el físico del mejor culturista español de nuestros días.

El techo de Josema es altísimo, y el margen de mejora en una división donde no hay que marcar un peso sobre la báscula permite tanto al atleta como a su preparador Raúl Carrasco trabajar en un crecimiento muscular y en una madurez del físico que la categoría Classic no permite. Según confirmó él mismo, pese a lograr su pase al Mr. Olympia 2026 (como Classic), habrá 'break' en 2026 debido a este cambio de división y al nacimiento de su hija Olympia; así que tendremos que esperar hasta 2027 para volverle a ver competir sobre la tarima.

Sin embargo, recientemente ya hemos podido saborear una parte de lo que vamos a ver a partir del próximo año. Fue durante el 'guest posing' en el Pittsburgh PRO cuando vimos un adelanto de la nueva versión de Josema como Open, con 30 kilogramos más de peso corporal y un aspecto radicalmente distinto.

Pese a estar en 'off season' y en plena etapa de volumen, sin ese porcentaje de grasa bajo llevado al límite, Josema mostró un 'look' terrorífico en sus poses con una cadena posterior que parece crecer por momentos y va camino de convertirse en la mejor espalda del culturismo a nivel mundial.

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La decisión de Josema es un paso atrevido hacia la cima del culturismo del Mr. Olympia: pese a estar en la 'pomada' para poder coronarse como el número uno como Classic Physique este 2026, el joven español decide ponerse el mono de trabajo y trabajar en silencio para pelearse codo a codo con los grandes en 2027: Derek Lunsford, Andrew Jacked, Samson Dauda, Nick Walker y compañía... Y de paso, para regalarle al público lo que se merece: su misma versión con una condición sin igual y una cadena posterior trabajada al detalle, pero con 20 o 30 kilos de más.