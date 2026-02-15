Josema Beast, culturista: "Estos suplementos son dinero tirado. Lo que funciona de verdad es proteína, creatina, carbohidratos de absorción rápida, cafeína y un buen multivitamínico"

Josema 'Beast' (José Manuel Muñoz Quiles) es el culturista profesional número uno en España, por méritos propios. Pese a sus 24 años de edad, el murciano ya ha pisado la tarima del Mr. Olympia como cuarto clasificado en la categoría Classic Physique de la pasada edición. Clasificado al certamen de Las Vegas en 2026 tras su victoria aplastante en el PRO Show de Rumanía, Josema se encuentra actualmente fuera de temporada y construyendo un nuevo físico monstruoso.

Por encima de los 120kgs de peso corporal y en plena etapa de volumen, el atleta del preparador Fran Espín promete grandes cosas en el circuito profesional, ya sea como Classic o en una transición a Open que se antoja más que apetecible por sus condiciones físicas y estéticas.

En un vídeo en su canal de Youtube, donde cuenta con más de 70 mil suscriptores (en Instagram acaricia ya los 600 mil seguidores), Josema aborda los fallos más comunes y los errores que te frenan en tu progreso en el gimnasio. Estos son los puntos a destacar de una nutrición mal planteada, según el culturista español del Mr. Olympia:

El mito del volumen agresivo

"Se ha vendido la idea de que para ganar masa muscular da igual engordar. Cuando subes demasiado rápido, la mayor parte de ese peso es grasa. Peor se vuelve tu físico cuando vuelves a definir y peor se vuelve tu relación con la comida. El problema es que en las primeras semanas te ves bien, pero eso es glucógeno, agua y bastante grasa. El músculo tarda mucho en construirse, la grasa no"

Quedarte demasiado tiempo 'gordo'

"Otro error es pensar, ya que estoy en volumen me quedo así todo el año, y eso pasa factura. Reduce tu expectativa de vida si se mantiene durante muchos años. Entrenar con mucha grasa corporal no te hace rendir mejor, al contrario. Yo me mantengo seco durante meses y gano músculo muy poco a poco: mantengo rendimiento, salud y estética"

La obsesión con la hora de las comidas

"Durante años, se ha exagerado esto una barbaridad: que si comer cada tres horas, que si llegar tarde a una comida te hace perder músculo... Retrasar una comida no te va a catabolizar, no recomiendo meter un gran porcentaje de grasa en la comida post-entrenamiento"

La mentira de los suplementos

"Pastilla para quemar grasas, suplementos 'anabólicos naturales', para mi eso es dinero tirado... Lo que funciona de verdad es lo que ya conocéis: proteina, creatina, carbohidratos de absorción rápida alrededor del entrenamiento, e incluso la cafeína y un buen multivitamínico. El resto, en el mejor de los casos, tiene efectos mínimos. Hablando de rendimiento. Si algo promete resultados brutales en semanas, desconfía. No te obsesiones con detalles que no marcan la diferencia"