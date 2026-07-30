Josema Beast, culturista: "Peso 125 kilos y me gasto menos de 100 euros a la semana en la compra. Comer sano también es barato, el problema es que la gente quiere todo ya"

José Manuel Muñoz Quiles (Yecla, 2001), popularmente conocido como Josema Beast, es uno de los culturistas con mayor proyección a nivel mundial y el número uno en estado de forma en España. A la espera de ver su ansiado debut en su subida a la categoría 'Open', el atleta murciano sigue dando consejos a través de redes sociales para los aficionados al fitness y al mundo de los hierros.

Siempre con un punto de vista didáctico para el público, Josema comparte a diario sus rutinas de entrenamiento y su alimentación para los que persiguen el sueño de ser culturistas profesionales o simplemente buscan mejorar su físico en el gimnasio. En un vídeo subido a su canal de Youtube (Josema Beast), el culturista top-4 del Mr. OIympia plantea el reto de hacer su compra de la semana en el supermercado por menos de 100 euros.

Josema Beast, con un físico asombroso en la tarima del Mr. Olympia 2025 / @photobycaz

“Voy a intentar demostrar que, aunque pese 125 kilos, 180 o lo que sea, comer sano también puede ser barato”. Esa es la premisa de Josema, para desmentir la opinión de aquellos que opinan que no pueden mejorar su estado físico porque "comer saludable es más caro". "Si yo logro hacer una dieta para pesar 125 kilos por menos de 100 euros a la semana, tú puedes hacerla por 50 seguramente", apunta Josema.

Antes de compartir su compra semanal, el culturista murciano comparte una reflexión sobre los precios en el supermercado que ha sido muy aplaudida por los usuarios a través de su cuenta de Instagram: "El hecho de estar donde estoy no me va a hacer perder la humildad. Yo vengo a Mercadona y miro los precios también. Luego hay cosas que sí que merecen la pena como la carne, pero hay cosas que no. Te vaya bien en la vida o no, yo nunca dejaría de ver los precios que hay porque hay alimentos iguales que pagas el doble sólo por el nombre", explica.

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Josema Beast, comprando en el supermercado / Josema Beast (Youtube)

Lista de la compra semanal Proteínas 24 huevos: 5,60 €

5,6 kilos de pechuga de pollo: 33,60 €

6 latas de atún al natural: 4,20 €

Una botella de claras de huevo, aproximadamente 1.050 gramos: 2,85 €

350 gramos de proteína en polvo

Aproximadamente 1,5 kilos de yogur griego ligero: alrededor de 3,30 € Carbohidratos 3 kilos de arroz vaporizado: 4,65 €

Un kilo de copos de avena: 1,30 € Verduras y frutas 3 kilos de verduras congeladas: 5,40 €

500 gramos de fresas congeladas: 3 €

Lechugas iceberg: 2,70 € Grasas 175 gramos de crema de cacahuete: 0,92 € como coste proporcional semanal Otros productos Unas diez cápsulas de café: 1,90 € como coste proporcional semanal Resultado final: 81,47 €

Bajo la premisa "menos excusas y más trabajo" y tras el resultado final de los 81,47 euros, Josema se reafirma en su opinión que comer sano está al alcance de casi todo el mundo. "Son cinco kilos y medio de pollo a la semana, si pesas la mitad que yo le puedes quitar dieciséis euros, más o menos. Si dices que no puedes estar fuerte por tu capacidad económica, no te lo compro. Nos damos cuenta que realmente la gente quiere comodidad. La comida saludable no sale muy cara, el problema es que la gente quiere todo ya", sentencia.