Josema Beast, culturista top-4 del Mr. Olympia: "Cuando salgo a competir, pienso que estoy en Alicante y que está mi familia enfrente. Si piensas en bucle, te sube el estrés y el cortisol y tu físico cambia"

Josema Beast (Yecla, 2001) es el mejor culturista del panorama español en la actualidad. Su 4º lugar en el último Mr. Olympia de 2025 en la categoría Classic Physique, sólo un año después de mejorar su espectacular debut como sexto clasificado, así lo corrobora. Un Olympia al que, por cierto, ya se ha clasificado para la edición de este año tras una actuación soberbia en Rumanía.

Aún sin tener confirmado al 100% si lo veremos de nuevo como Classic o dando el salto definitivo a la categoría reina junto a los gigantes de Open, el culturista murciano sigue dando pasos agigantados (y nunca mejor dicho) en su fase de volumen antes de afinar su físico en los meses de competición.

Josema Beast logra su pase al Mr. Olympia 2026 / @moriauphoto

Sin dejar de entrenar y de alimentarse como un futuro campeón ni un sólo día, y esperando al nacimiento de su hija junto a su pareja Patricia (@entrenaconpat en Instagram), Josema sigue dándose a conocer en el mundo de los podcast y en los medios de comunicación. En una reciente charla en 'ZZEN Talks', un canal de charlas liderado por el youtuber René ZZ, el talentoso culturista comenta varios temas muy interesantes sobre su profesión y sobre su día a día.

Lo peor de ser culturista:

"Se me carga el lumbar, sobre todo cuando estoy conduciendo o sentado. Yo durante el día puedo pesar 128 o 129kgs, mido 180cm, así que son 40kgs por encima de mi altura. Llegué a pesar 120kgs con 18 años.

El precio del culturismo:

"Este deporte es muy caro, yo pago a todo mi equipo porque es lo lógico. Paga vuelos a 4/5 personas ida y vuelta a Estados Unidos, paga 400 euros de cada entrada del Olympia, luego paga el apartamento para 10/14 días... Perfectamente te gastas entre 13 y 15 mil euros. Entiendo a la gente que se lo toma como un hobby porque no le saca rentabilidad. Estoy haciendo cosas fuera del culturismo y pensando ya en mi futuro".

La presión de competir:

"Dios, mira toda la gente que hay. Tú sales y hay diez mil fotos en redes sociales. Yo no pienso eso cuando salgo a competir, pienso que estoy en Alicante, donde siempre he competido, está mi familia enfrente, sal y disfruta. Así, frío. Si piensas en bucle, te pueden salir mal las cosas. Si te pasa eso una hora antes, a lo mejor te sube el estrés, el cortisol y ya tu físico cambia, porque puedes retener un poco de agua o que se te inflame un poco la barriga".

Sus inicios en el deporte:

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"Yo trabajando en un taller, ya me estaba preparando, yo ya hacía culturismo. Justo después de la pandemia, me fui a trabajar a un gimnasio. Me dejaban hacer mis asesorías, me dejaban entrenar mientras trabajaba, tendría 18 años. El dueño del gimnasio me dijo: 'yo llevo aquí trabajando en el gimnasio 20 años, por lo menos, y no he visto a nadie dar el cambio que te he visto dar a ti en tres meses".