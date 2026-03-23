Josema Beast, culturista: "Comer mucho es peor que pasar hambre, sin duda. El sistema digestivo cada día manda señales de que no te entra comida"

Josema Beast es el culturista más en forma del panorama español. En un podcast de hace días junto a Álex Fidalgo (Lo que tú digas podcast), en el que pasan habitualmente personalidades de sectores muy distintos, el culturista del Mr. Olympia habló sobre su relación con la comida.

Pese a ser un Classic Physique, el atleta de 24 años vive gran parte del año superando de sobras los 100kgs de peso y con un tamaño muscular parecido al de los mejores Open. Con la condición física extrema que le caracteriza, Josema representa lo que significa la vida más sacrificada de un culturista de élite.

"Comer mucho es peor que pasar hambre, sin lugar a dudas. Pasar hambre sí, es una mierda, pero la pasas y ya está. Te tomas una Coca Cola cero y ya", explica el murciano.

Pero cuando tú tienes un plato aquí en la mesa y estás 20 minutos o 30 minutos y ya no puedes más y tienes que acabártelo, que sí, que puedes decir, va, pues no me lo como, porque no me entra. Vale, pero si no, siempre vas a estar en las mismas. Vas a entrenar con sueño y con la comida aquí, que como te pase en un entrenamiento, lo echas.

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La barriga siempre inflamada. Eso, día tras día, día tras día, el sistema digestivo peta, y te manda señales de que no te entra la comida o te da diarrea o empiezas a vomitar y eso es señal de que te dice tu cuerpo que para".