Josema Beast, culturista de 23 años, revela su secreto para el Mr Olympia: "Hay cambios en la dieta y el entrenamiento"

En una reciente charla con su preparador Raúl Carrasco, el culturista español de tan sólo 23 años Josema Beast (José Manuel Muñoz Quiles) dejó claro que su objetivo para el Mr. Olympia 2025 va más allá de competir: busca llegar con un físico más pesado, definido y estéticamente pulido. A solo unas semanas del certamen de Las Vegas, Josema revela ajustes clave en su nutrición, entrenamiento y estrategia de competición.

Josema confirmó que tras haber competido anteriormente con 99.3 kg, el plan actual es subir y alcanzar los 106 kg para el Mr Olympia 2025, sin sacrificar la definición ni la calidad muscular que le caracterizaron en la pasada edición, cuando logró un meritorio sexto puesto. "Tenemos que jugar con antelación con una condición muy superior a lo que yo haya visto hasta ahora. He visto detalles donde antes no conseguía verlos", reconoce su preparador Raúl Carrasco.

"Vamos a intentar llevar el peso más alto en Classic Physique hasta ahora con esta condición que nos caracteriza", sentencia. "Quieren densidad, quieren calidad, el pack completo", apunta Josema sobre la visión de los jueces.

Nutrición al milímetro

Para sostener ese crecimiento después de su última competición, se han hecho modificaciones precisas en la dieta lineal de cerca de 3.500 kcal. "A cinco semanas y media del Olympia, hemos empezado la fase de desaceleración", explica su preparador.

"Estamos con cinco tomas de 125 gramos de carbohidratos, manteniendo los lácteos". También apunta un mayor control del cardio y mantenimiento de protocolos ligeros, para no comprometer su recuperación ni masa muscular. A la vista está de que su aspecto mejora por semanas.

Josema enfatiza la importancia de detalles como la inserción del glúteo, densidad, separación y trazos musculares, especialmente en las piernas. "Tengo muchas ganas porque se que vamos a salir en la mejor forma". Estas áreas suelen ser decisivas en los criterios de los jueces, especialmente en Classic Physique.

Josema, sin embargo, admite que está nervioso ante la idea de aparecer con más de 105 kg, reconociendo que será un cambio notorio para el ojo del espectador y del juez. También habla de períodos de descanso necesarios para evitar sobrecargas, tanto físicas como mentales, y de la importancia de disfrutar de momentos de desconexión para mantener la motivación.

Las expectativas puestas en él son enormes, y apunta a volver a ser un atleta revelación de los españoles que estarán en el Mr Olympia. Si logra combinar salir lleno, definición, y esos detalles visuales que menciona, Josema podría aspirar a escalar puestos respecto al sexto lugar que obtuvo en su debut en 2024.