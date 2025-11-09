Josema Beast arrasa con el físico más duro del mundo y sella su pase al Mr. Olympia: "No tiene rival"

Impresionante. Sobran las palabras para describir la actuación de José Manuel Muñoz Quiles (Josema Beast) en el Rumanía Pro 2025 de este domingo en Budapest. El joven culturista español de 24 años arrasó a sus rivales sobre la tarima con un físico condicionado hasta al extremo que mejoró incluso su versión del pasado Mr. Olympia, donde fue el 4º clasificado. Todo lo que no fuera una victoria en Rumanía para sellar ya su clasificación al próximo Olympia de 2026 hubiese sido una sorpresa mayúscula, y ha ocurrido lo que todos esperábamos.

Que fuera esperado no quiere decir que no tenga mérito, ni mucho menos. Y es que nada más pisar la tarima, Josema dejó muy por detrás a sus rivales con una versión mejorada y una dureza nunca antes vista en un atleta de la categoría Classic Physique. Verle de espaldas con esa piel terrorífica, ese tamaño y esa calidad muscular es una gozada. Ni Tomislav Strmecki (segundo), ni Richard Nagy (tercero), ni Piotr Wojtowicz (cuarto) pudieron acercarse al español. Nadie se acerca a la mejor condición del culturismo moderno.

Nada más conocerse el resultado y la victoria, Josema reaccionaba en redes sociales con dos mensajes. El primero, para celebrar el triunfo, "lo hicimos de nuevo familia"; y el segundo, para agradecer el apoyo de su pareja, "el 99% del premio". Los aficionados al culturismo, atletas profesionales y personalidades del circuito profesional reconocieron el mérito de su espectacular físico: "Increíble condición, campeón"; "Este chico sabe cómo salir a competir"; "No tiene rival"; "Locura. Dejad de decir estoy rajado si no luces así" (Iain Valliere).

Josema, con el pase al Mr. Olympia ya en el bolsillo (y un premio por la victoria de 4.000 dólares), podrá disfrutar de un merecido descanso y preparar con toda la calma del mundo su participación en Las Vegas del próximo año. Disfrutar de un 'off season' de calidad, desconectar y volver con un físico todavía más increíble. Se lo merece. Habrá que ver si le vemos en el Arnold Classic o en algún que otro PRO Show de renombre.