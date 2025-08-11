Josele Ballester ya se labra el estrellato en el LIV Golf

El mundo del golf y especialmente los seguidores del LIV Golf pudieron descubrir este fin de semana en Chicago a un chaval de solo 21 años y que llega pidiendo paso entre los mejores del mundo.

El castellonense José Luis Ballester dejó con la boca abierta a los aficionados que acudieron a Boolingbrook Golf Club, en las afuera de Chicago, que pudieron disfrutar 'in situ' de los ‘bombazos’ que lanzó el joven español, recién incorporado al circuito saudí de la mano de su mentor, Sergio García.

Y es que Ballester fue el gran protagonista de las dos últimas jornadas del torneo de Chicago donde se situó lider sólido el segundo día y estuvo en la cima de la clasificación hasta el hoyo 18 del domingo, donde salió a buscar su primer triunfo profesional junto a Jon Rahm y Dean Burmester.

Josele debutó en Virginia y después de no sumar en los dos primeros torneos, logró hacerlo en Valderrama y eclosionó en Chicago / LIV

Se les escapó el triunfo en el play-off

El triunfo no cayó para ninguno de los dos españoles, con el vasco lamentando no poder repetir victoria y acercarse un poco más a Niemann por el ranking absoluto, mientras que este chaval de aspecto fortachón, estuvo a punto de hacer historia y se quedó a un paso de ser el más joven en ganar en la historia del LIV Golf.

No lo consiguió pero demostró que puede estar a la altura de las grandes estrellas del golf mundial con sus espectaculares golpes con el drive, sus certeros hierros y con un putter que si le funciona, le llevará a dónde quiera y en muy poco tiempo.

El joven castellonense de 21 años ya asoma al estrellato en el LIV Golf con apenas cinco torneos disputados / LIV GOLF

La experiencia conseguida en Chicago junto a su gran vuelta final en Valderrama trabajando con el padre de Sergio García, auguran un futuro monumental para este chico que apunta a estrella del golf y salido de la factoría de Sergio García en Castellón.

"La próxima vez entrará"

“Tuve una gran buena oportunidad en los últimos hoyos para quizás cerrarlo, pero no pude hacerlo, y sí, aprenderé de ello. Cuando pierdes en un desempate por un birdie, no hay mucho que puedas hacer. Creo que pegué un gran segundo golpe. Ejecuté un gran putt. Podría haber entrado. Espero que la próxima vez entre”, dijo el jugador, a punto de cumplir los 22.

Ballester mostró su calidad con los mejores del mundo, y la afición ya conoce su nombre en apenas unos torneos disputados / LIV

Un fichaje de mitad de temporada para los Fireballs- se estrenó en Virginia en el puesto de otro españool, Luis Masaveu-, que le está dando la razón a su capitán, que ahora cuenta en sus filas con dos de los jóvenes con mayor proyección del golf español como el mismo Josele y David Puig, ambos compañeros en Arizona State, y que han compartido mucho tiempo con Rahm producto de la misma universidad.

Ganador en su etapa amateur con España en todas las categorías, Ballester lograba en 2024 una autentica hazaña, al imponerse en el US Amateur, que le abría las puertas al profesionalismo, y lo hizo de la mano del LIV Golf. Y en su quinta aparición, mostró que tiene madera de estrella, y que lo tiene todo para emular en el futuro a los más ‘grandes’ del golf español.