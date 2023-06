José Manuel Franco cesará como presidente del CSD para encabezar lista del PSOE al Senado

El Comité Federal del PSOE ha ratificado este sábado sus listas de candidatos a los comicios, en la que Franco encabeza la relación para la Cámara Alta por Madrid Franco fue nombrado por el Consejo de Ministros el 30 de marzo de 2021 y ahora cesará como presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD)

José Manuel Franco cesará como presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), después de dos años y algo más de dos meses, para concurrir como número uno de la lista del PSOE al Senado en las elecciones generales del próximo 23 de julio.

El Comité Federal del PSOE ha ratificado este sábado sus listas de candidatos a los comicios, en la que Franco encabeza la relación para la Cámara Alta por Madrid, por lo que deberá cesar como secretario de Estado para el Deporte, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.

Franco fue nombrado por el Consejo de Ministros el 30 de marzo de 2021, cuando José Manuel Rodríguez Uribes estaba al frente de la cartera de Cultura y Deporte que ahora ocupa Miquel Iceta, y se convirtió en el tercer presidente del CSD del gobierno de Pedro Sánchez, tras la exesquiadora María José Rienda e Irene Lozano.

Franco asumió la secretaría de Estado en vísperas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que por la pandemia se retrasaron a 2021, y durante su mandato se completó el proceso de profesionalización de la liga femenina de fútbol y se aprobaron las nuevas leyes Antidopaje y del Deporte.

La primera renovó la vigente desde 2017 con el respaldo de todos los grupos y la segunda, para la que ya se hizo un borrador en la etapa de María José Rienda, salió adelante lejos del consenso que suscitó la anterior para reemplazar a la norma que regía desde 1990 y entrar en vigor justo a principios de este año.

La presidencia de Franco en el CSD ha coincidido con momentos convulsos del deporte español, principalmente el fútbol, por las investigaciones judiciales y de la Fiscalía Anticorrupción sobre el contrato de la Federación Española de Fútbol (RFEF) para que la Supercopa de España se juegue en Arabia Saudí, logrado con la mediación de la empresa del exjugador Gerard Piqué, y también por el denominado caso Negreria, que investiga los pagos hechos por el Fútbol Club Barcelona desde 2001 a 2018 a quien fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), mientras ocupaba el cargo.

En el primer caso, el CSD ha suspendido cualquier actuación mientras la autoridad judicial no se pronuncie y en el segundo ha intentado personarse como acusación particular, aunque la magistrada del juzgado número 1 de Barcelona ha rechazado su solicitud, al estimar que los organismos públicos no pueden ejercer la acción popular, salvo que exista habilitación legal expresa, la cual únicamente está prevista para el caso de violencia de género.

La última polémica del deporte español también ha sido generada por el fútbol y los insultos racistas dirigidos en algunos campos al jugador brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior. El CSD ha condenado y ha castigado con las herramientas de que dispone los hechos, a través de la Comisión Antiviolencia.

El Consejo de Ministros del próximo martes aprobará previsiblemente el nombre del nuevo presidente del CSD, que, según Iusport, podría ser el secretario general de Cultura y Deporte, Víctor Francos, así como el cese de José Manuel Franco, quien contó de inicio como director general de Deportes con el exdiputado y exdirectivo del Barcelona Albert Soler, hasta que éste cesó a petición propia y el pasado enero le reemplazó Fernando Molinero.

Licenciado en Derecho, funcionario de carrera en el ministerio de Defensa, y militante del PSOE desde 1981, Franco (A Pobra do Brollón, Lugo, 1957) fue diputado socialista en la Asamblea de Madrid durante siete legislaturas y delegado del Gobierno en la capital desde febrero de 2020 hasta su nombramiento al frente del CSD.

Su estancia en la Delegación del Gobierno coincidió con el inicio de la pandemia y estuvo investigado por las manifestaciones del 8M celebradas ese año, días antes de la declaración del estado de alarma en España.

Tras las elecciones autonómicas del 4 de mayo de 2022 en Madrid Franco dimitió como secretario general del PSOE de Madrid.

Según pudo confirmar EFE, en la próxima legislatura no optará a la reelección como diputado el hasta ahora portavoz de Deportes en el Congreso, Juan Luis Soto, cargo para el que fue elegido en los anteriores comicios generales de 2019, después de haber sido senador en el mandato del PP.