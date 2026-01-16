Jorge Tabet, culturista, sufre una rotura de pectoral al realizar press de banca: "Fue en la segunda serie a doce repeticiones"

A Jorge Tabet, una de las caras más conocidas del culturismo en España, le ha tocado vivir en sus propias carnes la cara más cruel de este deporte. El culturista profesional de la categoría Men's Physique (tras el cambio de su anterior etapa como Classic) e influencer fitness con 185 mil seguidores en Instagram y 240 mil suscriptores en Youtube ha sufrido una cruel lesión en una parte fundamental de su físico.

En un vídeo que compartió en su cuenta de Instagram, Tabet muestra una serie de press de banca plano en multipower en la que sufre un desgarro en su pectoral derecho en la octava repetición de la serie. Pese al susto del momento, el culturista quiso tranquilizar a sus seguidores sobre su estado físico.

Este tipo de lesiones son especialmente preocupantes en culturistas y atletas profesionales que dedican su vida al aspecto visual de su físico, y más concretamente en un Men's Physique como Jorge que sólo muestra la parte superior de su cuerpo en tarima. Perder la estética de una zona como el pectoral por una grave lesión puede ser dramático, pero en este caso Tabet parece tranquilizar sobre la afectación de la rotura: "No es una buena noticia porque es una rotura de cuatro centímetros, pero tengo algo de movilidad y toca esperar entre tres y seis semanas", explica.

"Es un bache bastante grande que hay que superar, parece mentira pero estoy contento porque no es una lesión tendinosa. Eso para un culturista es quedarte sin carrera, y dentro de lo malo no ha sido. Daros las gracias por los mensajes, me pone muy contento el apoyo que me dais día a día. Volveremos más fuerte que nunca, puede ocurrir por muchas razones, si haces el burro te puede ocurrir.

Sobre los posibles motivos de este percance, Jorge Tabet da varias explicaciones: "En este caso es la segunda serie de series a doce repeticiones, es un peso cómodo para mí, contexto, descanso, hidratación, estrés, fatiga, sobrecarga muscular, por burro no fue, porque 140kgs para mí no es mucho, las cosas como son. Puede ocurrir y ha ocurrido, así como a los futbolistas se rompen haciendo un sprint".