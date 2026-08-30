Jorge Tabet, culturista: "Adama Traoré tiene una genética bendecida, no hace pesas pero está muy lleno en hombros, pecho, brazo... se puede dedicar al culturismo el día que quiera"

El aspecto físico de Adama Traoré no pasa desapercibido. El flamante nuevo fichaje del Dépor, que espera con ansias para debutar junto a su nuevo equipo, pese a que no ha entrado hoy en la convocatoria ante el Valencia, es un 'rara avis' en el mundo del fútbol. Un extremo con una potencia física sobrenatural y una punta de velocidad extraordinaria, propiciada por una cantidad de músculo poco habitual entre los futbolistas, más bien fuertes de tren inferior pero no demasiado grandes.

No es su caso, desde luego, y es que el jugador de L'Hospitalet rompe el patrón del extremo ligero y eficiente con un tamaño enorme tanto en hombros, brazo, pecho y piernas, hasta el punto de parecerse más a un jugador de rugby o de fútbol americano que a un futbolista. Sin embargo, esa corpulencia no le ha impedido construir su juego alrededor de la velocidad y la explosividad: este 'don' le proporciona una ventaja evidente en el contacto para proteger el balón, resistir cargas de los defensores y mantener la carrera después del choque.

Adama Traoré ondea una bufanda del Deportivo a su llegada a Lavacolla. / EFE

Además, Traoré ha atribuido históricamente buena parte de ese desarrollo muscular a su genética. En 2020 explicaba que evitaba las pesas porque ganaba músculo con mucha facilidad; y en marzo de 2026, Nuno Espírito Santo volvió a hablar públicamente de esa predisposición genética y llegó a pedirle que dejara el trabajo pesado de pesas porque consideraba que ya cargaba con suficiente masa corporal y quería preservar su movilidad.

En un vídeo publicado en 2021, el culturista profesional valenciano Jorge Tabet (@jorgetabet) reaccionó al cambio físico de Adama Traoré, valorando su aspecto y comparándolo incluso con el de algunos culturistas muy conocidos: "Es una barbaridad para un jugador de fútbol, con esa condición y ese tamaño, se le ve un tren inferior muy grande", empezaba.

Adama Traoré, durante un partido con el Fulham / Instagram

"En una entrevista dijo que no hacía pesas para un objetivo de hipertrofia, pero cualquier jugador de futbol de élite hace pesas. Hace trabajo de poleas y no está enfocado a la hipertrofia, pero sí que está enfocado al fortalecimiento de los músculos, al rendimiento deportivo de un atleta. Y si tienes la genética bendecida por Dios pues obviamente hipertrofias más de la cuenta para ser un futbolista", explica.

Valorando punto por punto su aspecto, Tabet se atreve a compararlo con un culturista profesional: "Fijaos lo lleno que está. Hombros, pecho, brazo... y obviamente el tren inferior, al ser futbolista, tiene que estar hecho un animal; la redondez, la separación, la calidad. Es una genética bendecida. Este chico se puede dedicar tranquilamente al culturismo el día que quiera, en dos años en el gimnasio se saca la tarjeta profesional", menciona.

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Sobre el hecho de que tener tanta masa muscular le puede volver más lento sobre el campo, Jorge Tabet explica: "Para nada, es mucho mejor estar así. La potencia que tendrá en el campo es impresionante, con un trabajo específico de fuerza y resistencia".